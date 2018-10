Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana a declarat, sambata, intr-o emisiune televizata, despre dezbaterea care va avea loc in Parlamentul European pe tema statului de drept din Romania, ca grupul european PPE „ataca guvernele de stanga” pentru a ascunde situația din țarile cu guverne de dreapta.„La…

- Oricat am incercat sa-l ”inving” pe Eminescu, in citit, mai ales, nu am reușit sa-i parcurg intreaga opera, lasata Neamului Romanesc, ca tezaur nemuritor. Așa cum poeții și scriitorii lumii, au lasat, la randul lor averi spirituale, Eminescu fiind unicul, uriașul și genialul roman, care, prin scrisul…

- Bucureștiul se confrunta cu o invazie de insecte neobișnuite, de dimensiuni foarte mici, dar care dau batai de cap oamenilor. Primaria susține ca a desfasurat o campanie de stropire impotriva daunatorilor, dar ca din cauza ploilor, acestea nu prea au avut efect.

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva propune vizitatorilor, incepand cu data de 1 august 2018, o noua piesa in cadrul proiectului intitulat „Exponatul lunii”, piesa ce poate fi admirata in spatiul special amenajat la intrarea in Palatul Magna Curia. Exponatul lunii august este reprezentat…

- Vor fi in continuare perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea regiunilor. Astfel, in zonele montane, precum si in Transilvania, Banat, Crisana, local in Maramures, Oltenia, Muntenia si pe arii mai restranse in restul teritoriului vor fi averse ce vor avea si caracter torential,…

- Pe 27 iulie 2018, vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a afirmat, la Baile Tusnad, ca Ungaria nu va onora oricum Ziua Nationala a Romaniei de la 1 decembrie si a solicitat intempestiv „autonomia“ pentru maghiarii din Transilvania prin apel la Rezolutia de Unire de la Alba Iulia:

- Alexe Procopovici (1884, Cernauti – 1946, Cluj), filolog, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Romane, ales in Consiliul National Roman din Bucovina, avea sa scrie: "Unirea Bucovinei, vor invata nepotii si stranepotii nostri, hotarata si infaptuita de Constituanta din ...