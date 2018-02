Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis sa convoace CSAT pentru a lua masuri urgente in legatura cu faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura continuitatea serviciului politienesc, iar politistii sunt chemati la munca din timpul liber.

- Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare. Efectul #1: Reducerea durerii…

- Reducerea programului de la 1 ianuarie 2018 la punctele de operare si eliberare pasapoarte din Sighetu Marmatiei si Borsa a creat nemultumiri si tensiuni in randul solicitantilor de documente de calatorie din cele doua zone ale judetului. Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, s-a autosesizat…

- Corpul se recupereaza extrem de repede dupa renuntarea la tigari. Insa unele schimbari ramin ireversibile. La 20 de minute de la renuntatul la fumat tensiunea arteriala revine la normal. Nicotina din tigari elibereaza epinerfina si norepinefrina care cresc ritmul cardiac si ingusteaza vasele sanguine..…

- Un tanar de 26 de ani este disperat sa afle cum a fost posibil sa ramana fara un deget dupa o noapte petrecuta in oraș cu prietenii. Dwayne Thompson nu s-a confruntat cu nimic nelalocul lui in noaptea respectiva, dar a doua zi, cand s-a trezit, și-a dat seama ca nu mai avea un deget…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- Senatorul liberal Iancu Caracota a anuntat, vineri, faptul ca PNL va ataca la CCR legile prin care sunt taiate pensiile private si are loc transferul contributiilor, in cazul in care aceste doua acte normative nu vor fi modificate in Parlament. „In actuala sesiune parlamentara PNL va avea o…

- In 2018 se aplica noi reglementari legislative privind acordarea ajutorului de deces, cele mai importante dintre acestea referindu-se la cuantumul majorat substantial, modalitatea si termenul de acordare. Va invitam sa aflati noile valori propuse, precum si informatii despre celelalte modificari intrate…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- In mod normal, sistemul imunitar apara organismul impotriva agenților patogeni de tot felul. Atunci cand simte invadatori straini, trimite „o armata de soldați" care sa-i atace. La o persoana cu imunitate echilibrata, agresorii exteriori sunt identificați cu exactitate și eliminați din corp. In bolile…

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA, transmite News.ro .…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, va fi condus astazi pe ultimul drum. Corpul neinsuflețit al politicianului a fost depus aseara la Catedrala „Sfintul Teodor Tiron” din capitala. Sa iși ia ramas bun de la el au venit foștii colegi, prieteni și cei care i-au apreciat activitatea.…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?,…

- Ryan Balfour este un tanar din Alberta, Canada, care a facut doua cereri in casatorie in aceeași zi. El și-a invitat iubita, pe Darion Getzinger, dar și pe animalul lor de companie, o cațelușa pe nume Maia, la o plimbare prin munți. Fara sa o anunțe, Ryan s-a așezat in genunchi și i-a adresat iubitei…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Roger Federer a oferit o declaratie superba la adresa celui mai mare rival al sau, Rafael Nadal, nevoit sa se retraga de la Australian Open din cauza unei accidentari. "I-am scris lui Rafa marti seara inainte sa merg la culcare. A fost ultimul lucru pe care l-am facut, m-am asigurat ca e OK. N-fost…

- Astrele ne dezvaluie de aceasta data care sunt cele mai puternice zodii care vor face fața ca brio oricarei greutați pe care o vor intampina in noul an, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt cele mai puternice zodii in 2018, te afli printre ele? Citeste si Horoscop Mariana Cojocaru 2018: Zodiile…

- Doris Gruenwald, o tanara din Austria care s-a nascut in 1990, a aflat abia dupa 28 de ani, cand i s-a recoltat sange in cadrul unui control medical de rutina, ca parinții ei biologici sunt alții decat cei care au crescut-o. „Corpul a inceput sa imi tremure și am simțit ca imi fuge pamantul de sub picioare…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Demis din funcția de șef al IGPR, chestorul Bogdan Despecsu a transmis o scrisoare in care mulțumește polițiștilor și face referire și la cazul pedofilului-polițist. El susține ca a luat toate masurile pentru identificarea și prinderea acestuia.

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Totuși doar 4 zodii vor avea parte de cele mai multe schimbari pozitive in acest an, scrie divahair.ro. Astfel, acești 4 nativi vor fi cei mai fericiți din tot zodiacul in 2018. Ești curioasa care sunt cele mai fericite zodii din acest an și care sunt aspectele dn viața acestora care se vor schimba?…

- Inspecția Judiciara a sesizat CSM cu privire la inregistrarile audio in care Laura Codruța Kovesi da ordine procurorilor, intr-o ședința de lucru, pentru deschiderea de dosare unor politicieni cu funcții in stat, inclusiv premierului. Cazul celebrei inregistrari cu decaparea va ajunge la Secția pentru…

- Problema cainilor care-si fac veacul in poarta Manastirii Bistrita, judetul Valcea, este veche. Haite de caini sunt vazute in permanenta in curtea ansamblului format din lacasul de cult si doua centre pentru varstnici si copii. Ultimul caz, al batranului muscat de un caine, a scos la iveala tare vechi…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat astazi ca “exista un risc evident de activare a articolului 7 in cazul Romaniei, ca in cazul Poloniei, daca legile Justitiei vor fi adoptate cu modificarile de acum". "Daca cineva isi imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea…

- Cazul femeii din Neamț care a murit a doua zi dupa ce a nascut a a starnit controverse. Rudele acuza ca Geanina Sechel a așteptat mai multe ore ca sa fie consultata de un cardiolog, dupa ce a adus pe lume o fetița, primul ei copil. In ultimul mesaj, tanara iși ruga soțul sa vina cu medicamente la spital.…

- Magdalena Toma si Lucica Simona Capatina, in calitate de asociati ai Clear Link SRL, au decis inchiderea unor puncte de lucru. Este vorba despre punctul de lucru din municipiul Constanta, strada Interioara 2, hala nr. II A B birou , si punctul de lucru din municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu…

- Conducatorul artistic al Ansamblului "Joc", Vladimir Curbet va fi petrecut astazi pe ultimul drum. Corpul neinsuflețit al acestuia a fost depus aseara la biserica "Sfanta Teodora de la Sihla" din Capitala.

- Varza murata este cea mai ieftina sursa de probiotice si singurul aliment care contine vitamine B12.Datorita acestor calitatii, specialistii o recomanda impotriva constipatiei, dar si pentru intarirea sistemului imunitar. „Varza murata contine mai multa vitamina C decat varza in stare…

- Acest tip de limonada este tot mai popular, mai ales in randul celor care adopta un stil de viata sanatos. Numele sau, ,,limonada neagra”, provine datorita ingredientul pe care il contine – carbune medicinal, care ii da aceasta culoare. Limonada neagra este destinata…

- Corpul neinsuflețit al primului președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, a fost depus astazi la biserica "Sfinta Teodora de la Sihla" din Capitala. Cei care au apreciat activitatea politicianului, dar și l-au cunoscut, au putut sa-și ia ramas bun de la el. Printre cei care au venit sa-și ia ramas…

- Corpul neinsufletit al regretatului Alexandru Mosanu, primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, va fi depus in sambata seara, incepand cu ora 17.00, la Biserica „Sfanta Teodora de la Sihla”. Toti cei care l-au cunoscut si l-au pretuit pot veni sa-si ia ramas bun.

- Anchetatorii olandezi au gasit urme de otrava dupa sinuciderea, miercuri, a unui lider militar al croatilor bosniaci in sala de judecata a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat joi un purtator de cuvant citat de dpa.Slobodan Praljak (72 de ani) a ascultat…

- Daca iti doresti sa calatoresti poti apela la serviciile unei agentii de turism si astfel vei reusi sa-ti planifici o vacanta frumoasa in tara sau in strainatate. Indiferent de alegere, o calatorie de cateva zile poate fi costisitoare mai ales ca ai nevoie de un zbor dus-intors cu avionul,…

- Corpul tau iti transmite semnale prin care te antentioneaza ca ceva nu este in regula. Iar atunci cand esti foarte stresat, e posibil sa suferi de diverse afectiuni. Trebuie sa le acorzi o atentie sporita, pentru ca acestea sa nu se agraveze.

- Corpul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus azi in biserica "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" din incinta Manastirii Cernica, unde a avut loc sluja religioasa.In aceste momente, cortegiul funerar se indreapta spre locul de veci al marii artiste.Sute de oameni participa la slujba de inmormantare…

- Se schimba legea pentru șoferii recalcitranți care calca frana pentru a da o lecție celorlalți participanți la trafic. Cei care recurg la astfel de gesturi vor ramane fara permis.Sicanele in trafic sunt, mai nou, la ordinea zilei si din ce in ce mai multi soferi au decis sa isi monteze camere…