Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa somnului creste nevoia de alimente tip "junk-food", iar daca dormitul insuficient se mentine, atunci creste si riscul de obezitate, potrivit unui studiu publicat in revista Journal of Neuroscience.

- Mai ales cand vine vorba despre micul dejun sau despre pachetul de la școala sau de la birou, sandvișurile cu mezeluri sunt cea mai simpla alegere, daca iți e foame. Totuși, doar cateva felii au un efect cumplit asupra sanatații! Ce se intampla in corpul tau?

- Fumatorii se bucura intotdeauna de o tigara dupa o masa. Este deosebit de periculos acest obicei. Potrivit oamenilor de stiinta, daca fumezi imediat dupa o masa, este ca si cum ai fuma 10 tigari o data, scrie realitatea.net.

- Asadar, iata ce vei experimenta: Dupa ce au trecut 6 ore de nesomn Dupa o noapte de nesomn, organismul incepe sa produca in exces cortizol (hormonul stresului). Excesul de cortizol, te face mai iritabil si anxios ceea ce duce la tensiune si confuzie. Dupa ce au trecut 12 ore de nesomn Creierul…

- Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a…

- Suferi de anxietate? Fobie sociala– teama in situatiile sociale, teama de a fi observat si evaluat prin prisma performantelor in plan social, de a vorbi in public? Anxietate generalizata– esti anxios fara vreun motiv si te coplesesc grijile atat de mult, incat nu le mai poti controla si iti…

- Bicarbonatul de sodiu este o adevarata minune pentru tot mai multe persoane. Este folositor cand vine vorba de gospodarie, de frumusete si se pare ca nici sanatatea nu este neglijata de proprietatile sale.