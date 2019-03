Ce se intampla in cariera Andreei Balan dupa ce a facut stop cardio-respirator

Stiri pe aceeasi tema

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- ”In urma zvonurilor care au tot circulat, doresc sa confirm ca intr-adevar, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. In acest moment ea este stabila. Fetita noastra, Clara Maria, este sanatoasa si cantareste 3.2 kg. Multumim intregii echipe medicale Sanador pentru profesionalismul de care a dat…

