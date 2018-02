Stiri pe aceeasi tema

- Studiu: Cat caștiga statul de pe urma tichetelor de masa Arhiva. Fiecare leu acordat în tichetele de masa aduce încasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra în economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata…

- La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa, se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca, se arata intr-o analiza realizata de Academia Romana pentru Asociația Profesionala a Emitenților de Tichete (APET). Potrivit studiului „Impactul economic, social și financiar…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a participat, astazi, la o dezbatere cu privire la situatia invatamantului romanesc, care a avut loc in municipiul Targu Jiu, la sediul Teatrului „Elvira Godeanu“.

- „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Liviu Pop, Ministrul Educatiei, sustine ca voucherele de vacanta ar urma sa fie platite in luna martie. „Incepand cu luna viitoare, vom deschide finantarea pentru voucherele de vacanta. Avem 390 milioane de lei, pe care, confo...

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- Se intampla un fenomen foarte ciudat: oamenii folosesc azi din ce in ce mai multe ajutoare medicamentoase ca sa se simta (nu sa fie!) sanatosi. Efectul este cel mai socant, tocmai prin contrastul dintre prezent si trecut, la cetatenii care provin din mediul rural unde, se stie, medicamentele nu erau…

- Revetas Capital Advisors (“Revetas”) a facut public anunțul conform caruia Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale. Centrul a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect…

- Un factor important pentru dezvoltarea turismului este introducerea sistemului voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul bugetar. Acest lucru va conduce la sustinerea circulatiei turistice in Romania si va avea un efect multiplicator in industria de profil, considera Lucia Morariu, presedintele…

- VOUCHERE DE VACANTA, TICHETE DE VACANTA 2018. Voucherele de vacanta sunt limitate la 1.450 lei, ca o singura indemnizatie de vacanta si se acorda “salariaților din instituțiile și autoritațile publice”, si nu “personalului contractual și funcționarilor publici”. Dreptul la voucherul de vacanta se…

- Firmele mai au doar cel tarziu maine timp de negocieri cu angajații pentru modificarea contractelor de munca privind transferul contribuțiilor sociale, in caz contrar riscand amenzi. Simultan, termenul scurt de negociere, de doar 1 luna, introdus de Guvern este pus sub semnul intrebarii chiar in…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a avut astazi o prima intalnire cu reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , autoritatile locale din statiunile turistice de pe raza judetului Prahova cat si cu agentii economici din aceasta zona.Intalnirea de lucru, prilejuita…

- Consiliul fiscal face angajari in aceasta perioada. Posturile vacante sunt in cadrul Secretariatului Tehnic. Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septrembrie nr. 13, Sector 5, a scos…

- Romanii ar putea primi de la angajatori, incepand cu 2018, tichete de sport și culturale, pe langa cele de de masa, de vacanța, de creșa și tichetele-cadou, potrivit unui proiect de lege din Parlament, potrivit Avocatnet.ro . Propunerea legislativa privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților…

- Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Secretariatului Tehnic. Cele doua posturi scoase la concurs – expert gradul 1A si expert debutant…

- Sanatatea, educatia si infrastructura sunt "bazele" bugetului pe anul 2018, a afirmat, joi, premierul Mihai Tudose, precizand ca se pastreaza si 2% din PIB pentru aparare."Sanatate, educatie, infrastructura sunt bazele acestui buget, evident pastrand cei 2% la aparare dintr-un Produs Intern…

- "Romsilva va asigura transferul contributiilor sociale catre angajati. Practic, angajatii regiei nu vor pierde la salariu. Avem deja simulari facute. Conform procedurilor legale, in aceasta etapa se desfasoara negocierile intr-o comisie a RNP si o comisie a sindicatului pentru intocmirea unui act…

- Zile in calendar. și... fapte. Dincolo de statistici și celebrari care trec pe langa noi... de cele mai multe ori invizibile. Și totuși, uneori se intampla atatea și rabufnește atata dure, disperare și... intrebari. Cu sau fara raspuns. Tocmai de aceea poate ca merita sa știm ce se intampla in jurul…

- Tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata în rândul angajatilor, angajatorilor si comerciantilor parteneri care le accepta la plata, bonurile de masa si cele cadou fiind cele mai cunoscute si dorite de salariati, potrivit unui studiu al GfK.…

- Consiliul Judetean Dambovita a semnat, vineri, 17 noiembrie, contractul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului destinat construirii mall-ului din zona UM Gara, locul unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Consiliul Județean Prahova va oferi angajaților tichete de vacanța incepand din 2018. Potrivit președintelui Bogdan Toader, instituția publica pe care o administreaza va introduce in bugetul de anul viitor sumele necesare pentru a oferi bugetarilor tichete de vacanța. Liderul CJ Prahova a precizat…

- Valoarea unui tichet de vacanta va ajunge la 1900 de lei din decembrie 2018 echivalent cu un salariu minim pe economie. Instituțiile publice și companiile cu capital majoritar de stat care nu au acordat tichetele de vacanța in 2017 vor face acest lucru incepand cu 1 ianuarie 2018, sumele urmand…

- O publicația sud-coreeana susține ca regimul de la Phenian a transformat o colonie de munca forțata într-un orfelinat, iar prizonierii ar fi fost transferați într-o alta tabara de munca. În ultimul an, autoritațile au început sa strânga copiii fara adapost din…

- Ce implinire sufleteasca iți poate da momentul cand mulțumești cuiva pentru ca ți-a facut o fapta buna! O femeie din Dej, insa, nu poate mulțumi binefacatorului ei, deoarece nu știe cine este acesta. Tocmai de aceea a ales sa-i mulțumeasca prin intermediul nostru.

- Instituțiile publice și companiile cu capital majoritar de stat care nu au acordat tichetele de vacanța in 2017 vor face acest lucru incepand cu 1 ianuarie 2018, sumele urmand sa fie prevazute in bugetul pentru anul viitor, a declarat, miercuri, Mircea Dobre, ministrul Turismului, in cadrul dezbaterilor…

- De exemplu, angajatorii de la corporații vor sa fie siguri ca angajații lor nu pațesc nimic - nici in drum spre munca, nici la locul de munca. Din acest motiv, o data la trei luni sau o data la șase luni, in funcție de intreprindere, tinerii care lucreaza acolo sunt rugați sa faca o lista pentru…