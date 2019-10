Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Conform unui sondaj Socio Data, Klaus Iohannis ar obține 40% din voturi in primul tur. Bataie mare este pentru locul al doilea, al carui ocupant ar ajunge alaturi de candidatul PNL in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Viorica Dancila, prezidentiabilului PSD, este intr-o ușoara creștere…

- Romanii sunt imersați incet, dar sigur, in atmosfera de precampanie electorala. Deja, in Oradea au aparut panouri publicitare uriașe, infațișandu-l pe președintele Iohannis, cel care militeaza pentru „o Romanie normala”, in al doilea sau mandat. Intre timp, tabara anti-sistem USR Plus strange de…

- „Politica crizei - asta au dat Dragnea și PSD romanilor in ultimii trei ani”, susține Dan Barna pe Facebook, care o acuza pe Viorica Dancila ca duce mai departe politica lui Liviu Dragnea și se agața de scaun ca sa supraviețuiasca. El ii cere lui Dancila sa vina in Parlament pentru votul de reconfirmare,…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Indiferent cine va fi contracandidatul lui Klaus Iohannis in turul al doilea, fie ca e vorba de Viorica Dancila, de Mircea Diaconu sau de Theodor Paleologu, votul lui Dan Barna va merge catre „candidatul PNL”, a declarat politicianul USR, duminica seara, la Digi24. Citeste si: Dan Barna: "Daca…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…