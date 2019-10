Ce se intampla dupa caderea guvernului PSD? Scenariile formarii viitorului Cabinet

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca Laura Codruța Kovesi nu se va bucura de sprijinul oficial al Guvernului pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Nasui arata ca Viorica Dancila prefera sa o susțina pe Rovana Plumb, cea care a fost salvata in Parlament pe o ancheta de corupție.Citește…

- „Doamna Dancila ar trebui sa iși lamureasca daca acest Cabinet mai este legitim sau nu. Ar fi trebuit sa vina la votul in Parlament. Deci ar trebui sa vina, dar sigur se vede cu ochiul liber ca incearca sa evite venirea in Parlament”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, luni seara, la Realitatea…

- Guvernul Romaniei se imprumuta in prezent la dobanzi de doua ori mai mare fața de Ungaria și Polonia, in contextul in care Fondul Monetar Internațional (FMI) și Comisia Europeana (CE) estimeaza ca deficitul bugetar al țarii noastre va depași pragul de 3% stabilit prin tratatele europene. Mai exact,…

- PSD a vorbit despre nevoia de a veni cu o noua oferta politica in toamna acestui an si va face acest lucru si acum, "presat" si de contextul actual, a afirmat, luni, Victor Negrescu, fost ministru al Afacerilor Europene. "In primul rand, vom discuta cum vom asigura stabilitatea Romaniei, acest…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni ca Guvernul Romaniei "risca foarte mult" prin sustinerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. "Doamna Rovana Plumb este in momentul de fata acceptata pentru a intra la negocieri, audieri si vot in Parlament pe functia…

- Miniștrii lui Tariceanu își dau demisia din Guvern. În urma schimbarii componenței politice a Executivului, potrivit Constituției, noul Guvern ar urma sa fie validat în Parlament, ceea ce deschide calea negocierilor.

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca "provocarea" celui care va fi ales presedinte al Romaniei dupa scrutinul din aceasta toamna va fi aceea de a contribui, in masura competentelor pe care le are, la "generarea unei majoritati in Parlament care sa duca la caderea acestui Guvern".Citește și: Adrian…

- Inainte sa inceapa ședința in care se vor discuta schimbarile dorite a fi facut in cadrul actualului Cabinet, liderul PSD Vrancea s-a ferit sa faca prea multe comentarii pe aceasta tema. “Suntem o ochipa. (…) Nu fac evaluarea colegilor miniștri din Guvernul Romaniei. Evaluarea o va face doamna prim-ministru.…