- Bianca Dragușanu și soțul ei, Alex Bodi, se pregatesc de nunta. Evenimentul ar urma sa aiba loc la sfarșitul acestei luni. In luna august, Bianca Dragușanu s-a casatorit pentru a doua oara. A facut cununia civila, iar acum se pregatește de nunta cu Alex Bodi. Potrivit wowbiz.ro, nunta celor doi ar urma…

- Bianca Dragușanu are de gand sa scoata bani frumosi din mersul la altar și dansul miresei, cum a facut cand s-a maritat cu Victor Slav, doar ca acum a ridicat mult pretul, scrie Libertatea. Catalin Botezatu dezvaluie MOTIVUL REAL pentru care Bianca Dragusanu si Alex Bodi S-AU CASATORIT…

- Bianca Dragușanu s-a cununat civil cu Alex Bodi discret, fara sa o anunțe nici macar pe mama ei, insa are planuri mari pentru cea religioasa. Fosta prezentatoare TV s-a aratat dispusa sa vanda televiziunilor exclusivitatea transmiterii nunții sale și a stabilit și un tarif minim. Bianca și Alex s-au…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au casatorit civil astazi , in ciuda certurilor repetate și a zvonurilor ca s-ar fi desparțit definitiv. Cei doi sunt impreuna de un an de zile și se afla, fiecare, la cel de-al doilea mariaj. Bianca Dragușanu a fost ceruta de soție in urma cu doar doua zile, conform…

- Incurcate sunt caile dragostei, dar se pare ca iubirea sincera gasește mereu cate o „potecuța” directa, spre inima celui care iți face sufletul sa vibreze! Și-au spus adio, s-au impacat, și-au spus adio iar...dar se pare ca focul pasiunii dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu prea da semne ca se stinge.

- Incurcate mai sunt caile dragostei, iar Bianca Dragușanu și Alex Bodi știu foarte bine acest lucru! Cei doi au decis inca o data sa mearga pe drumuri separate, dupa mai multe incercari de a avea o relație.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de un an. Afaceristul nu ezita sa faca gesturi romantice pentru iubita lui, iar recent, i-a luat un trandafir, pe care vedeta l-a pozat și postat imediat pe contul de socializare. Alaturi, Bianca a scris și un mesaj de…

- Soții Pastrama au ieșit in oraș, la restaurant, in compania unuia dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Brigitte Sfat și partenerul ei de viața, Florin Pastrama, s-au relaxat alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Acesta din urma a venit insoțit…