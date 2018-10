Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul din 18 octombrie va recomanda sa va reglați conturile in ce privește relația cu ceilalți, sa platiți datoriile restante sau pur și simplu sa va organizați cat mai eficient. Anumite treburi ramase restante sau situații neclarificate vor avea repercusiuni pe termen lung. O zodie e avertizata…

- Este ALDE un satelit al PSD-ului, in coaliția de guvernare actuala? a fost una dintre chestiunile abordate in interviul de la DCNews. ”ALDE are individualitatea lui. Ați vazut ce se intampla și acum in dosarele importante, ALDE nu urmeaza PSD-ul. Avem viziunea noastra liberala și cautam sa…

- Oficialitatile din Costa Rica au anuntat, jii seara, ca Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al Turismului Elena Udrea si a fostei sefe a DIICOT Alina Bica. Oficialitatile din Costa Rica spun ca procedura de extradare poate continua, desi…

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a anuntat ca recalcularea pensiilor pentru anumite categorii de pensionari va dura maximum un an, scrie adevarul.ro. Potrivit institutiei, incepand cu data de 1 octombrie, pana la data de 30 septembrie 2019, vor fi recalculate toate pensiile care intra sub incidenta…

- Cod galben de furtuni violente și inundații a fost emis de ANM pentru aceasta dimineața. De alffel, ANM a emis și o informare meteorologica de vreme severa. Ce se intampla cu vremea in urmatoarele ore și care sunt zonele vizate!

- O concurenta reuseste sa ofere primele primele suprize pe ”Insula Iubirii”, emisiune ce va avea premiera pe 3 si 4 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1! Tanara ii surprinde pe ceilalti concurenti dupa va marturisi ca desi crede ca experienta din Thailanda o sa o apropie de partenerul sau, se asteapta…

- US Open 2018 a produs, in aceasta dimineața, al doilea șoc pe tabloul feminin. Dupa locul 1, Simona Halep, a fost eliminata și a 2-a jucatoare a lumii. Daneza Caroline Wozniacki a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-4, 6-2, de ucraineanca Lesia Țurenko, locul 36 WTA, in turul al doilea al US Open.

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale (CCR) Augustin Zegrean considera ca ordonanta de urgenta despre care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca o va propune in Guvern este o "tentativa de a amnistia anumite fapte". Zegrean a subliniat ca ordonanta ar putea produce "o vanzoleala imensa…