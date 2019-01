Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca, atunci cand Parlamentul va veni din vacanta, va gasi proiectul de buget pe acest an pe masa. Liberalii ceruse convocarea unei sesiune de urgenta saptamana viitoare pentru adoptarea bugetului,…

- Sunt bani pentru toate cheltuielile, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Toate cheltuielile prevazute pentru intregul an, de la salarii pana la pensii și bani pentru...

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “O sa-l expunem (proiectul de buget pe 2019…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti, ministrul…

- Incepand de anul viitor companiile mari vor intra mai mult in atentia ANAF. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a afirmat, miercuri, ca intentioneaza sa promoveze un plan de actiune prin care sa intensifice controalele la marile companii. Ministrul justifica acest proiect prin faptul ca se cheltuiesc…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Palatul Victoria, ca bugetul Administratiei Prezidentiale arata „foarte bine” si ca institutia a primit mai multi bani la rectificarea bugetara.

- Lovitura pentru mai mult de un milion de romani bugetari: Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a promis Comisiei Europene ca va ingheta salariile in 2019. Pentru a asigura un deficit pe cash de 2,58% din PIB in 2019 si a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a aratat duminica seara la Antena 3 cum vor crește salariile romanilor. Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca. S-a stabilit ca, pentru persoanele fara studii superioare, salariul va fi…