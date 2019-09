Stiri pe aceeasi tema

- A inceput slujba oficiata de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, și de mitropolitul de Rwanda și Burundi, IPS Innocentios Byakatonda, la Manastirea Nicula. Mii de credincioși inconjoara biserica in genunchi. Mulți au innoptat in corturi sau sub cerul liber, pe ploaie, potrivit Mediafax.Sfanta…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- Schimbarea la Fata a Domnului este sarbatorita de Biserica la 6 august, in Postul Adormirii Maicii Domnului. Reprezinta data la care Iisus, impreuna cu trei dintre mucenicii cei mai apropiati, Petru, Iacob si Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca sa se roage.

- Sambata, 20 iulie 2019, zi in care Biserica noastra dreptslavitoare face pomenirea de peste an a Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea Albac, protopopiatul Campeni. Cu prilejul hramului acestui așezamant monastic,…

- Noul premier conservator, care depusese el insusi juramantul in ajun, a promis sa inceapa munca imediat pentru a ridica economia greceasca afectata grav de criza care dureaza de un deceniu.Insotiti la palatul prezidential de sotiile si copiii lor, cei 51 de membri ai noului guvern au depus…

- Duminica, la Dancu va fi Liturghia de consacrare a altarului si sfintire a bisericii „Regina Sfantului Rozariu". Liturghia va incepe la ora 11 si va fi prezidata de PS Petru Gherghel, episcop de Iasi. „La inceput a fost improvizata o capela in anul 1999. Macinata de intemperii, fara fundatie, fara izolatie…

- Un barbat a facut cursa vieții lui, intr-un cimitir din Buzau, dupa ce a spart o biserica folosind o șurubelnița. Paznicul lacașului de cult a inceput sa-l fugareasca printre morminte, pentru a-l prinde.

- Imagini de duminica, 23 iunie. Credincioși cinstind straiul stramoșesc, intru credința și tradiție, la bisericile din Hamba, Boarta și la Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, Boian-pr. Marius-Gheorghe Draghici. ABSOLUT IMPRESIONANT, DEMN DE LAUDA! Read More...