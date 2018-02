Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, a obtinut in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2017 o crestere de 2,2% a veniturilor din servicii, la 182,3 milioane de euro comparativ cu perioada similara a anului precedent. Numarul total de clienti la finalul…

- De la Spiru Haret, ministrul educației (1877-1910, trei mandate) care spunea ca „educația reprezenta un instrument fundamental pentru formarea, educarea și progresul națiunii”, la Liviu Pop, ministrul educației care spunea ca „educația este gratuita, pentru ca elevul nu platește nimic – parintele…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Perioada adolescentei este cuprinsa in prezent intre varsta de 10 si 24 de ani, sustin specialistii. Milenialii se axeaza pe o perioada mai lunga de timp de studiu si amana momentul intemeierii unei familii. Totodata, pubertatea se declanseaza...

- Rolul pe care il joaca incalțamintea in cel mai friguros anotimp de peste an este indispensabil pentru sanatate. De altfel, de aceasta depinde confortul resimțit pe intreaga perioada a purtarii, precum și complexitatea fiecarei ținute. Date fiind temperaturile scazute din aceasta perioada, o incalțaminte…

- Iarna apetitul fiecarui om se modifica. In zilele in care este foarte frig oamenilor le scade pofta de mancare. Potrivit doctorulzilei.ro, frigul este un "mare consumator de energie" din cauza caruia putem sa slabim sau sa ne ingrasam.

- Ei sunt nativii care vor avea parte de cele mai frumoase zile in perioada urmatoare. Nu ii vor evita nici banii, iar pe plan amoros Cupidon iși face treaba perfect. SAGETATOR Nativii acestei zodii vor avea foarte multe de caștigat pe plan financiar chiar in urmatoarele zile! Este adevarat ca vor munci…

- Temperaturile vor creste peste limita normala pentru aceasta perioada - incepand de joi - ajungand chiar si la 10-11 grade Celsius, potrivit prognozei transmisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 22 ianuarie- 4 februarie. In ultimele zile din interval temperaturile…

- Aproximativ 400 de angajati ai Combinatului ArcelorMittal Galati s-au strans, luni, in fata sediului administrativ al companiei, nemultumiti de oferta salariala a conducerii pentru incheierea noului contract colectiv de munca. Muncitorii, care ar trebui sa intre in tura la ora 14.00, au venit mai devreme…

- Aproape 8.000 de politisti s-au aflat suplimentar in teren in ultimele zile, in judetele afectate de ninsori, pentru prevenirea evenimentelor generate de vremea rea. Politistii au aplicat 12 amenzi administratorilor de drumuri si 643 conducatorilor auto, dintre care 6 pentru lipsa anvelopelor de iarna.…

- BerbecSe pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar.Urmatorii 5 ani vor fi extrem de prolifici – vei obtine succese dupa succese. Veniturile tale vor creste constant,…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Peste 50 de permise de conducere au fost reținute și aproape 900 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, in urma acțiunilor desfașurate de polițiști, pentru creșterea siguranței rutiere. Polițiștii rutieri au acționat in perioada 1-9 ianuarie a.c., la nivel județean, pentru creșterea gradului…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Avocatul Poporului a formulat o acțiune in contencios administrativ prin care solicita anularea Deciziei nr. 93/26 aprilie 2017, emisa in mod nelegal de catre Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, prin care s-a dispus incetarea de drept a raportului de serviciu al unui petent, reincadrarea…

- Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cea de-a doua ediție a raliului „Roumanie Historic Winter Rally Covasna” va intruni aproape 50 de echipaje din Europa, care vor parcurge 12 probe speciale, dintre care 2 pe timp de noapte. Traseul, cu o lungime de 323.60 de kilometri va fi imparțit in 3 etape și 5 secțiuni. Provocarea o reprezina cele…

- Fostul mare arbitru Ioan Danciu a trecut prin clipe de groaza zilele trecute. A stat în coma de ziua sa. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As…

- Londra se impodobeste din nou in lumina cu ocazia celei de-a doua editii a festivalul luminilor ''Lumiere London'', desfasurat in perioada 18-21 ianuarie, au anuntat marti organizatorii, informeaza AFP. Acum doi ani, prima editie a acestui eveniment gratuit organizat de Artichoke, o asociatie nonprofit…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Targul de Turism al Olteniei editia a III-a se va desfasura in perioada 9-11 martie 2018 in incinta Centrului Multifunctional Craiova. In momentul de fata gradul de ocupare a spatiului expozitional dedicat acestui eveniment este de 65 % . Si-au ...

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a topit gerul Bobotezei. In termometre au fost inregistrate temperaturi ca intr-o zi de primavara. Se anunța insa un an agricol dificil, spun batranii. Gerul tarziu ar putea lasa pomii fara rod iar recolta de grau ar putea fi compromisa. In sudul Romaniei,…

- Spre deosebire de anii precedenti, gripa nu face ravagii in acest sezon. Desi medicii diagnosticheaza infectii respiratorii, pneumonii si raceli puternice, doar 30 de cazuri de gripa clinica au fost confirmate cu laboratorul pana in prezent. Asta in conditiile in care anul trecut erau deja diagnosticate…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladirea in care la 1 Decembrie 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, va intra de saptamana viitoare in reabilitare, urmand sa fie redeschisa la 1 Decembrie 2018, atunci cand se va sarbatori Centenarul Unirii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, administratorul…

- "Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei/an la 4.413 lei. Costul standard per elev/prescolar se aplica pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat transmis miercuri, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. Anul viitor, primariile vor putea incheia…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9932 Leva bulgareasca BGN 2,3705Dolarul canadian CAD 3,0435Francul elvetian CHF 3,9564Coroana ceha CZK 0,1803Coroana daneza DKK 0,6227Lira…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va crește volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara aplicarea unor taxe suplimentare. Totodata, in cazul depașirii limitelor utilizarii…

- De la 1 ianuarie 2018, volumul de date (internetul mobil - MB/GB) care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri suplimentare intr-o perioada de facturare (volum de consum rezonabil) va creste cu aproximativ 22% fata de cel aplicat in perioada 15 iunie-31 decembrie 2017, a anuntat miercuri…

- Oamenii de afaceri din Timis sunt mai optimisti ca niciodata. Pentru primele luni ale nolui an, numarul celor care estimeaza ca vor angaja personal nou a crescut cu trei de procente fata de ultimul trimestru al anului in curs.

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, potrivit Agerpres.

- Compania care deține YouTube, a anunțat luni ca anul viitor intenționeaza sa creasca numarul angajaților care analizeaza și elimina materialele violente sau extremiste de pe platforma video, scrie tvr.ro.

- Cladirea United Business Center 1 din ansamblul mixt Openville va fi data in folosința saptamana viitoare. Este cea de-a doua pe care compania Iulius o va livra pe piata in acest an, dupa UBC 2, in luna ianuarie. Openville va fi inugurat anul viitor.

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a scazut la 2,30%, de la 2,31%, cat a fost cotat pe 27 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale…

- În ultimele doua decenii, media de vârsta a clujenilor a fost în creștere, cu excepția perioadei 2000-2002 când a scazut 0.06 procente în comparație cu perioada 1999-2001, ajungând de la o medie de 71,81 ani, la 71,75 ani. Femeile traiesc mai mult decât…

- Motiunea de cenzura depusa de PNL - „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma“ - este dezbatuta joi in plenul Parlamentului. In paralel, liberalii fac un lant uman in jurul Palatului Parlamentului, manifestatie la care participa si liderul PNL, Ludovic Orban.

- Ben Sansum, un tanar in varsta de 35 de ani din Marea Britanie, trieste ca in anul 1946. Hainele lui, casa si muzica sunt toate din acea perioada. Barbatul nu foloseste un smartphone. Pentru serviciile de telefonie foloseste un aparat vechi, care nu mai functioneaza cum trebuie si ii permite doar sa…

- Baiețelul Andreei Mantea, probleme de sanatate. David a avut o raceala puternica care l-a chinuit 17 zile, perioada in care mama lui a trecut prin clipe grele. Prezentatoarea tv se panicheaza atunci cand copilul ei nu se simte bine. Andreea Mantea este o mama singura, insa traiește cea mai frumoasa…

- Recentele masuri guvernamentale adoptate prin modificarile aduse la Codul Fiscal vor avea un impact negativ asupra bugetului local. Din cauza reducerii impozitului pe venit, de la 16 la 10-, administratia locala va primi mai putin din cotele defalcate. Primarul din Pascani, Dumitru Pantazi, spune ca…

- Delia se numara printre acele vedete care nu se uita la bani atunci cand vine vorba de imaginea lor. Artista incearca sa țina pasul cu trend-urile in moda, sa aiba cea mai performanta aparatura la show-urile ei , insa, cand vine vorba de dispozitive de ultima generație, le ia fara niciun rost. Delia…

- Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Citu, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca, prin modificarile aduse Codului Fiscal, costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%, iar contributia la Pilonul ll de pensii nu creste proportional cu salariul brut, concluzia sa fiind ca Guvernul foloseste…

- Venitul net al angajatului va creste, iar angajatorul nu va plati mai multi bani la buget urmare a scaderii impozitului pe venit de la 16 la 10%, a reducerii contributiilor sociale de la 39,25% la 37,25% si a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, a declarat ministrul…

- Daca nu ținem cont de anul, care s-a aflat sub influența fenomenului climatic "El Nino", anul 2017 poate fi considerat cel mai torid din istoria observațiilor. Potrivit agenției France Press, in perioada 2013-2017, au fost inregistrate cele mai ridicate temperaturi din intreaga perioada de observare.…