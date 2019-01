Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, a afirmat ca s-ar putea sa fie necesara o revenire a soldatilor la granita cu provincia britanica Irlanda de Nord, daca Brexitul va decurge prost, potrivit televiziunii Bloomberg, relateaza agentia Reuters. In cazul celui mai prost scenariu, o granita dura…

- Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeana sa intensifice pregatirile pentru o posibila iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas,…

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'', a declarat…

- Comisia Europeana a reafirmat luni ca liderii Uniunii Europene nu vor renegocia acordul cu Londra privind Brexitul, convenit in luna decembrie cu premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acordul aflat pe masa este singurul si cel mai bun posibil. Acest acord nu va fi renegociat'',…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avut vineri o conversatie telefonica ''prieteneasca'' cu premierul britanic Theresa May despre planurile acesteia privind Brexitul, a anuntat o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, citata de agentia Reuters. ''Ei au convenit sa tina…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat Marea Britanie ca nu va exista o renegociere a acordului privind Brexitul dupa ce premierul britanic Theresa May a amanat votul din parlament, scrie Politico.

- Camera Comunelor 'va trebui sa decida daca doreste sau nu ca noi sa raspundem votului poporului britanic' care a hotarat Brexit-ul, a declarat Theresa May intr-o dezbatere a parlamentului britanic in care a sustinut acordul incheiat cu UE.Sefa executivului britanic a promis in fata deputatilor…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa miercuri dupa-amiaza la Bruxelles pentru discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre 'viitoarea relatie' intre Regatul Unit si UE, a anuntat marti Downing Street, potrivit Reuters si AFP. Theresa May si Jean-Claude Juncker…