Ce se intampla daca ii citesti aceeasi carte de mai multe ori copilului tau Stiai ca in fiecare seara cand esti cu copilul tau, iar acesta isi alege cartea preferata (da, cea pe care i-ai citit-o de 300 de ori pana acum), il pregatesti, de fapt, pentru succesul academic si pentru viitoarele teste pe care le va da?



S-ar putea sa fii intrigata sau confuza ca cel mic alege mereu aceeasi carte. Dar se intampla ceva cu adevarat magic care este vital pentru viitorul sau succes scolar. Este vorba despre intelegerea vocabularului. Iata ce se intampla daca ii citesti aceeasi carte de mai multe ori copilului tau!



De ce ar trebui sa ii citesti aceeasi carte de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

