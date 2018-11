Ce se întâmplă dacă dormi cu şosetele în picioare. Habar nu aveai de asta! Somnul cu șosete produce caldura la picioare, lucru echivalent cu dilatarea vaselor de sange, efect ce relaxeaza corpul și transmite creierului ca e timpul de somn. Cum sa adormi in 60 de secunde. Metoda sigura care functioneaza daca ai probleme cu somnul "Incalzirea picioarelor reci determina dilatarea vaselor de sange, și astfel creierul primește mesajul ca este timpul sa doarma", spun specialiștii, care te sfatuiesc sa fii atent la bacterii, astfel ca e indicat sa eviți șosetele pe care le-ai purtat in timpul zilei. De asemenea, trebuie sa ai grija și de igiena piciorului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de energizante, pline de cafeina și zahar, are consecințe infioratoare asupra organismului tau, au descoperit oamenii de știința. Potrivit unui studiu realizat recent, consumul unui singur energizant poate conduce la contractarea vaselor de sange ale tinerilor. Cercetatorii au descoperit ca…

- De cele mai ori, atunci cand dormim, sosetele nu sunt incluse in... garderoba de somn. Insa, specialistii spun cu totul altceva, scrie realitatea.net.Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate din SUA, somnul este mult mai calitativ atunci cand avem sosete in picioare. Astfel, corpul…

- Dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, inregistrat pe raza municipiului Constanta, eveniment in urma caruia doi copii au murit, a primit un nou termen de judecata. Curtea de Apel Constanta, instanta pe rolul careia se afla cauza, a decis ca noul termen al procesului sa aiba loc pe data…

- Horoscopul din 20 octombrie va recomanda sa petreceți timp de calitate in prezența celor dragi. Timpul e prețios și se scurge repede. O zodie va simți abandonul astrelor! Ce i se va intampla.

- Cum e viața lui Pavel Bartoș cu trei fete? Nu e ușoara, dar macar e amuzanta! Simpaticul prezentator de la PRO TV ne-a marturisit ca e fericit ca Eva, Rita și Sofia nu-i moștenesc inalțimea – cea mare deja l-a intrecut! – și ca, daca ar fi dupa el, ar opri timpul, copiii sa ramana mai multa vreme mici…

- Un zbor cu avionul poate parea simplu și rapid, fiecare avand rolul bine conturat. Insa, chiar știm tot ce se petrece in timpul unui zbor? Mai mulți piloți, insoțitori de zbor și pasageri au marturisit ce se intampla cu adevarat prin intermediul site-ului “Reddit”.

- Negocierile in legatura cu programul de vizitare al micuței Anastasia au fost dure! Liviu Varciu și Anda Calin au cazut la o ințelegere, in cele din urma, fara sa fie nevoie sa ajunga in fața unei instanțe, potrivit Libertatea. Va reamintim ca la inceputul lunii lui Cuptor, actorul din serialul “Fructul…

- Un somn de 80 de kilograme a fost capturat de un pescar din Teleorman, cel mai mare pește prins vreodata pe raul Olt. Monstrul are o lungime de 2,35 metri și reprezinta visul oricarui pescar. Barbatul care l-a prins in undița s-a chinuit mai bine de 20 de minute sa-l traga afara din apa, folosind echipament…