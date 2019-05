Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al…

- Victor Ponta a explicat pe contul personal de Facebook ce s-a intamplat cu fostul premier Mihai Tudose. Acestuia i s-a facut rau și a fost transportat de urgența la spital. Se spune ca acesta ar fi suferit un infarct. Ponta și-a exprimat increderea in medicii pe mana carora a ajuns fostul premier și…

- Acinetobacter sau Acinetobacter baumannii, bacteria care a ucis doi pacienți internați la Institutul ”Marius Nasta”, este una din cele trei superbacterii incadrate de Organizatia Mondiala a Sanatații in categoria cu risc major. Bacteriile din frupul Acinetobacter se gasesc adesea in sol și apa și multe…

- Ela Craciun se afla la a treia experiența ca proaspata mamica, insa recunoaște ca nici acum nu a scaptat de anumite temeri pe care le au, de cele mai multe ori, mamicile care au nascut prima data. Vedeta a realizat un sondaj pe grupul sau de parenting de pe Facebook și a intocmit lista cu cele 7 intrebari…

- Cantareața Andreea Balan a dezvaluit ca nu-i este deloc ușor sa-și adoarma fetița. Artista are nevoe de o ora pentru ca micuța sa doarma. Andrea Balan are o fetița, Ella, din mariajul cu actorul George Burcea. Vedeta a dezvaluit, in mediul online, cu ce probleme se confrunta in viața de mamica. Cantareața…

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care tranziteaza sau calatoresc in Italia ca autoritațile au emis, pentru sambata, un cod portocaliu de ploi, furtuni și vant in centrul și sudul țarii, iar in alte zone a fost emis cod galben. Codul este valabil pana pe 2 februarie. "Serviciul…

- Adela Popescu și-a inceput cariera in televiziune ca actrița, jucand in prima telenovela romaneasca, „Numai iubirea”, insa de-a lungul timpului, in paralel, și-a construit și o cariera muzicala. Insa, dintr-o data artista a renunțat la muzica, iar acum a explicat care au fost motivele. Adela Popescu,…