Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru angajații din sistemul public. Bogdan Trif, ministrul Turismului a anunțat ca și in acest an vor fi acordate voucherele de vacanța, pe care le-a numit „un motor de dezvoltare”. „Vom extinde si la urmatorii ani aceasta facilitate, pentru ca a fost un motor de dezvoltare. Nu o spunem…

- VOUCHERE DE VACANȚA. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a dezvaluit in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca voucherele de vacanța se vor oferi și in anii 2019 și in 2020. VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a dezvaluit la Antena 3, ca voucherele de vacanta se vor oferi si in anii 2019 si in 2020."Voucherele de vacanta le am prelungit si pe 2019 si pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Aceasta modificare a legii referitoare la voucherele de vacanța a fost propusa de catre deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Baișanu, care a depus in Parlament un proiect in acest sens. VOUCHERE DE VACANTA 2019 si pentru angajatii din privat „La Articolul 24, alineatul…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. "Alaturi de senatorul PNL de Vrancea Catalin Toma, am inițiat și depus joi, 21 februarie, la Camera Deputaților, un proiect de lege privind acordarea voucherelor de vacanța in mediul privat. Propunerea noastra, susținuta și de colegii din PNL, prevede acordarea voucherelor…

- Voucherele de vacanța nu sunt bonuri de masa. Deși cu un click pe Google poți afla exact pentru ce pot fi utilizate și in ce mod, inca exista persoane care iși incearca norocul pe la casele de marcat din supermarketuri. "Se intampla foarte des sa vina persoane cu bonurile de vacanța in mana…

- Comisia Europeana a somat Romania, sa returneze de urgența banii incasați sub forma de taxa auto. „Cu sau fara somatia Comisiei Europene, noi am prevazut, in Ordonanta 114 daca nu ma insel, un termen pana in iunie anul acesta sa fie banii rambursati. De ce am pus iunie? Ca sa fie un termen mai larg.…

- Voucherele de vacanta au resuscitat turismul romanesc, asa ca hotelierii cer bani mai multi de la Guvern pentru tichete. Astfel, peste un milion de bugetari si-ar putea rezerva concedii mai scumpe sau mai lungi, anul acesta. In plus, voucherele ar putea fi acordate electronic, sub forma unui card,…