- Incepand din 2018, romanii vor avea patru zile libere prilejuite de sarbatorile pascale. Legea a fost adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, la finalul lunii februarie. Propunerea ca Vinerea Mare sa fie zi libera a fost depusa de UDMR. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este…

- Saptamana asta se reiau discutiile pe marginea controversatei legi a plafonarii dobanzilor. Iar doi deputati au depus amendamente pentru ca plafonul dobanzii anuale efective sa fie de 50%. Surse din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor confirma faptul ca un deputat PSD a depus amendamente…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost invitat la sedinta solemna din Parlament, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, insa nu s-a prezentat, ci a ales sa transmita un mesaj. Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, modificarile aduse Legii 317 privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii cu 82 de vorui pentru, 36 impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor a adoptat, saptamana trecuta, Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Claudiu Manda. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata dupa 6 martie…

- Deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, a declarat ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esentiale pentru accelerarea investitiilor publice, respectiv Legea achizitiilor publice si Legea parteneriatului public-privat. Cele…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau ale varstei standard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la incetarea mandatului,…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor pe 21…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Legea care prevede ca normele de hrana pentru persoanele private de libertate vor fi stabilite dupa consultarea specialistilor in nutritie a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp…

- Comisiile reunite pentru Mediu si Agricultura din Camera Deputatilor au dat raport de admitere proiectului legislativ de modificare a Codului Silvic prin care se permite scoaterea definitiva a padurilor din fondul forestier pentru extinderea carierelor de lignit. Modificarea initiata de ALDE si sustinuta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege depus in Parlament de deputatul USR Matei Dobrovie , daca zgomotul din locuința depașește 30 de decibeli, in intervalul ora cuprins intre orele 23.00 si 7.00 dimineata si peste zi, de la 14.00 si 16.00, riști sa primeșți amenda de pana la 1.500 de lei. Cei…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.Legea a fost adoptata cu 95 pentru și un vot impotriva.…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10 ani De asemenea, proiectul…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- ”Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner.…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Camera Deputaților, care este și camera decizionala, a adoptat cu o singura abținere “Legea de combatere a ambroziei”, dupa ce la sfarșitul lunii octombrie 2017, aceeasi lege a trecut și de Senat in unanimitate.

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea scapa de amenda. Termenul de prescriere, redus Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Propunerea legislativa ca ziua de 10 mai sa devina Ziua Independentei Nationale a Romaniei a fost adoptata tacit luni de Senat. Aceasta propunere a avut ca termen pentru dezbatere si vot final in Senat data de 20 decembrie. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare declararea zilei de 10…

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Legea de transpunere a Directivei europene privind stocurile petroliere a fost aprobata de Guvernul Romaniei in luna mai a anului trecut si se afla in prezent in procedura parlamentara, au declarat, joi, pentru AGERPRES, reprezentantii Ministerului Energiei. Reactia acestora vine dupa…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislația naționala…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…