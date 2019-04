Stiri pe aceeasi tema

- Tristete mare in randul apropiatior cunoscutului creator de moda Razvan Ciobanu, care s a stins, cel mai probabil, in noaptea de duminica spre luni, pe raza localitatii Sacele, din Constanta. Potrivit unor surse, dar si a imaginilor de la fata locului, designerul se afla intins pe iarba, privind spre…

- Detalii socante ies la suprafata in urma accidentului din localitatea Sacele, judetul Constanta, unde creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata. Potrivit ultimelor informatii, cadrele medicale ajunse la fata locului au constatat decesul, trupul fara viata al designerului fiind acolo de cateva…

- Lumea mondena este in doliu! Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident tragic, petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța. Designerul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar impactul a fost nimicitor. Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila…

- O tanara de 23 de ani din județul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața barbatului care intenționa sa o ceara de soție in capitala Franței. Trupul…

- Ioana Nicoleta Cengher, de 22 de ani, din Costinesti, cantareata, Mihaela Tuca, de 24 de ani, din Mangalia, dansatoare de bellydance, si Nicoleta Vasiliteanu, de 23 de ani, din Constanta, sunt cele trei tinere care si au pierdut viata in urma cu cinci ani in incendiul de la restaurantul Beirut. Tragicul…

- Trupul neinsufletit al fotbalistului Emiliano Sala, decedat in accidentul aviatic petrecut deasupra Canalului Manecii, va fi transportat in Argentina, tara natala a regretatului atacant. In cursul zilei de vineri, acesta va fi depus la sala de sport de langa sediul celor de la San Martin, club care…

- "Corpul sau va fi depus in sala de sport de langa sediul clubul San Martin (n.r. - unde s-a format ca jucator) si va fi un priveghi. Cred ca inmormantarea va avea loc sambata. Familia va decide. Mama lui, sora si fratele lui au sosit deja la Progreso", a declarat primarul Julio Muller. Epava avionului…

- George Stanca s-a stins din viata luni 4 februarie, la 71 de ani. A sperat pana in ultima clipa ca se va face bine si ca suferintele sale au venit tocmai pentru ca el sa se apropie de Dumnezeu. Trupul neinsufletit al lui George Stanca a fost depus marti, la Biserica Sfantul Gheorghe-Nou, din București.…