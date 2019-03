Excedentul financiar pe care il are Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) se va regasi foarte curand intr-o schema de ajutor de stat cu alocari financiare catre sectorul public si sectorul privat pentru transformarea digitala si, ca atare, reglementatorul pietei va fi in pozitia sa se intoarca spre operatorii de telefonie mobila si sa solicite o contributie la costul de functionare, a declarat ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale.