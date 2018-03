Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat marti, 20 martie, ca formatiunea pe care o reprezinta a luat decizia ca in Republica Moldova sa se renunte la serviciul militar obligatoriu.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii…

- Tentativa de omor a fostului spion rus Sergei Skripal a generat tensiuni imense la nivel inalt intre Regatul Unit al Marii Britanii și Rusia, cu doar trei luni inaintea Campionatului Mondial gazduit de țara lui Vladimir Putin. Azi, premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca niciun minstru sau…

- Intrebat daca Florian Coldea a confirmat si el participarea lui Liviu Dragnea la evenimentele SRI, Claudiu Manda a replicat: “O sa abordam acest subiect”. De asemenea, presedintele comisiei SRI a spus ca subiectul legat de evenimentele SRI a fost discutat si cu George Maior, si cu Horia Georgescu…

- Comuna Tureni, cu sediul in sat Tureni, nr.243, Comuna Tureni, tel./fax : 0264/310009, demareaza procedura de incheiere a contractului de inchiriere prin atribuire directa cu Asociatiile Crescatorilor locali din Comuna Tureni, pentru pasunile aflate in domeniul privat al Comunei Tureni. Read More...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT privind procedura de inchiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probatiune Alba Directia Naționala de Probatiune, cu sediul in București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demareaza procedura de inchiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Celor cu abonament sau cartela in reteaua Telekom li s-au inchis pur si simplu telefoanele si nu au mai putut primi nici macar mesaje.

- Noua regula este pregptita sa fie introdusa de Autoritatea Naționala pentru protecția Consumatorilor, cu argumentul ca inspectorii au constatat, inclusiv din reclamațiile depuse de consumatori, ca mulți operatori economici nu informeaza consumatorii in mod corect, complet și precis asupra produselor…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi ai DNA si DIICOT. "Este o prevedere constitutionala, noi o sa le…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc ...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, spune ca a fost lansata procedura de achizitie a patru corvete pentru Fortele Navale. Vasele de lupta vor fi construite intr-un santier naval din Romania, indiferent cine castiga licitatia, a mai spus Fifor.

- Vesti bune pentru cei care se trateaza in strainatate: CNAS reduce birocratia Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va…

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei, relateaza Bloomberg.Preturile energiei au crescut in asteptarea…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in...

- Concluziile formulare și prezintate de Consiliul Uniunii Europene la adresa Republicii Moldova ar incuraja Partidul Democrat sa continue reformele asumate. O declarație in acest sens a fost facuta de liderul PD, Vlad Plahotniuc.

- Din primele informații, barbatul care conducea un autoturism Audi dinspre Remetea Mare, a scapat volanul de sub control la intrare in Bucovaț și a intrat din plin in parapeții unui pod. La fața locului au fost chemate de urgența echipaje ale Poliției, dar și echipaje ale pompierilor. Detașamentul…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Masura este impusa de decizia comuna a Institutului de Medicina Legala Mina Minovici si Consiliului Superior de Medicina Legala, care prevede ca vor fi acceptate doar rezultatele testelor efectuate cu noua metoda. Potrivit managerului spitalului Judetean Satu Mare, Adrian Marc, echipamentul costa aproximativ…

- Intreruperea serviciului este necesara in vederea executarii de lucrari de intretinere la reteaua publica de distributie a apei potabile. Iar daca apar probleme la reluarea serviciului, cei interesati le pot sesiza Dispeceratului Central al societatii, la numarul de telefon 0255/215643.…

- Directorul general al Colterm Emil Șerpe și directorul logistic Adrian Faur au fost la București, alaturi de primarul Nicolae Robu, pentru a discuta cu ministrul Economiei Danuț Andrușca situația financiara a companiei. Societatea locala de termoficare are datorii istorice de 120.000.000 de lei. Primarul…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel,…

- Esti sofer? Trebuie sa citesti asta! RAR, anunt important pentru toti soferii, ce se intampla daca masina ta nu are ITP Registrul Auto Romana (RAR) informeaza ca nu a avut niciodata si nici nu are in vedere introducerea unei prevederi legale prin care posesorii de autovehicule care au Inspectia Tehnica…

- Anunt de ultima ora de la BNR. Din moment in moment guvernatorul Bancii nationale, Mugur Isarescu va prezenta raportul asupra inflatiei. BNR va revizui în creștere inflatia pe primul trimestru

- MApN va cheltui 128,9 milioane de lei, aproximativ 28 de milioane de euro, pentru doua radare mobile de tip TPS-77, destinate apararii spațiului aerian. Radarele sunt realizate de firma americana Lockheed Martin. Ministerul Apararii va realiza achiziția prin compania de stat Romtehnica.…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca pentru anul de invatamant 2018 2019 se prevede o crestere cu 40 a planului de scolarizare in institutiile de educatie in domeniul…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca pentru anul de invatamant 2018-2019 se prevede o crestere cu 40% a planului de scolarizare in institutiile de educatie in domeniul…

- Daniel Sauca Destui romani așteapta „altceva” de la/in Anul Centenar. Ramane inca de vazut ce anume. Concret. Și nu e cazul ticaloșilor care, oricum, vor bombani, mai mult sau mai puțin violent, mai mult sau mai puțin ipocrit, mai mult sau mai puțin politic, indiferent de ce se va intampla sau nu se…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Coreea de Nord a înregistrat progrese în dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar înca nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american, afirma generalul Paul Selva, adjunct al sefului Statului Major

- Coreea de Nord a înregistrat progrese în dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar înca nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american.

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- La Parlament se parcurg, in aceasta prima zi a saptamanii, pasii necesari in vederea investirii viitorului Guvern, cel la conducerea caruia a fost desemnata, in premiera, o femeie – social-democrata Viorica Dancila. La aceasta ora au loc audierile in Comisiile parlamentare de specialitate. Procedura…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 25 ianuarie, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie…

- Ce se va intampla cu Declaratia 600 Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministrul finantelor, Ionut Misa, si presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu, participa la sedinta Comisiei Economice din Senat, unde au fost invitati pentru a oferi clarificari despre…

- Armata americana se pregateste „foarte serios” de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga în situatia ca aceste pregatiri sa fie puse în practica, relateaza AFP. „Administratia examineaza…

- Eliminarea lui Diego Carlos de la Nantes din meciul cu PSG (0-1) a facut ocolul lumii din cauza modului in care a fost dictata. Intr-un moment greu de descris, arbitrul Tony Chapron l-a trimis la cabine pe Carlos, deși el a fost cel care a incercat sa-l loveasca pe fotbalist dupa ce s-au intersectat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le-a transmis foarte clar colegilor din PSD inca de la instalarea in functie ca "prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", intrebat, luni, de presa ce va face in varianta retragerii sprijinului politic de catre Comitetul Executiv National al partidului."In…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a reactionat imediat dupa sedinta CEX a social-demcoratilor. Dragnea rupe tacerea si vorbeste despre tensiunilor cu premierul Mihai Tudose, dar si cu numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Mai mult, Dragnea a vorbit si despre oamenii din Guvern care sunt vizati de remaniere.Citeste…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Administrația Naționala Apele Române (ANAR) a anunțat ca pe data de 8 ianuarie va începe operațiunea de curațare a canalului Dâmbovița, în București, lucru care va avea un &"impact vizual si mai ales olfactiv extrem

- In ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative, printre care si procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare. Fac obiectul restituirii urmatoarele sume platite bugetului:

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele cosmosului si la…

- Politistii de la circulatie vor lucra neintrerupt inclusiv in ultimele zile din acest an si in primele din cel viitor. Actiunile chiar se vor intensifica dupa valul de vitezomani si accidente de Craciun.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

- Proiectul a fost pus in accord cu o decizie de neconstitutionalitate, dupa ce CCR a decis ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern. De asemenea, proiectul initiat de PSD il scoate din procedura organizarii referendumului pe presedintele…