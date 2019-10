Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legii, romanii care pot sa iasa la pensie mai devreme sunt cei cu grad de handicap, indiferent de cand l-au capatat. Pana acum, insa, de aceasta reducere a varstei de pensionare beneficiau doar persoanele care capatau handicapul inainte de a intra in sistemul asigurarilor de stat.…

- LEGEA PENSIILOR. Cele mai mari schimbari la capitolul pensii in 2019 sunt majorarea pensiilor și posibilitatea renunțarii la PIlonul II. Cine are contribuția de 3,75% obligatorie catre pilonul II și cine nu? Toți romanii pana in 35 de ani trebuie sa contribuie la acest pilon al fondurilor…

- Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

- Un numar de 4.668.465 pensionari era inregistrat la finele lunii iunie 2019 in sistemul de asigurari sociale de stat din Romania, in scadere cu 1.073 de persoane fata de luna precedenta, iar pensia medie in cazul acestora a fost de 1.188 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de 9.303 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice CNPP .Cei mai multi, respectiv 3.790, erau beneficiari ai Legii 303 2004 privind statutul…