- Fiecare judet din România va avea, pâna la sfârsitul acestui an, câte doua containere de cautare-salvare în caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Doi prieteni, Dan Mitrea (31 ani) si Dragos Tudorache (30 ani), care se cunosc inca din scoala generala, au decis sa dezvolte impreuna o afacere intr-o piata neexploatata in Romania. Dan, fiind rezident la neurologie, a venit cu ideea de a deschide o...

- George Crivac, un roman care, in urma cu 7 ani, a plecat dezamagit din tara ca sa faca neurologie de varf in Germania, a postat, sambata seara, pe Facebook, un mesaj tulburator legat de motivele care i-au scos pe romani in strada. Medicul pitestean, care a creat pe aceeasi retea de socializare un grup…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Maternitate de roboti la Colegiul National Radu Greceanu din Slatina. 20 de elevi lucreaza de zor la aparatele cu care vor participa la concursurile nationale de anul acesta. Echipa Robotica CNRG a trecut de preselectie si va lua parte, mai intai, la concursul First Tech Challenge. Unul dintre roboti…

- Duminica, 7 ianuarie, a fost ultima zi de Targ de Craciun la Timișoara iar casuțele din centrul orașului și-au inchis porțile și vor fi demontate. Totuși, timișorenii se vor mai putea bucura inca o saptamana de luminițele de sarbatoare, asta datorita comunitații sarbe și a celor care sarbatoresc revelioniul…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat recent, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical.”De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare…

- Cosmin Olaroiu a revenit in Romania dupa desparțirea de Al Ahli Shabab și a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali și despre cum a reușit sa se impuna mereu in fața patronului de la FCSB. "Depinde cum stie el sa gestioneze asta. Este foarte important. Pentru orice antrenor este foarte greu…

- In mesajul transmis de Anul Nou, Dragnea sustine ca in acest an romanii au trait mai bine, ca masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei si ca Parlamentul a reusit sa dezbata si sa indrepte o parte importanta a legilor Justitiei. "2017 a fost mai putin linistit decat…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Rareș Bogdan…

- Functionarea barajului de la Bicaz, prima constructie de acest tip ridicata in Romania, printr-un efort uman titanic care a durat 10 ani (1950-1960), este mai usor de inteles parcurgand galeriile care-l strabat in interior.

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- "Cred ca este record mondial. Deci, Regele Mihai a avut parte de funeralii naționale, remercabile, emoționante, el fiind exilat și neavand, practic, acces in țara sa timp de 44 de ani. Romania s-a temut de el, s-a temut de mitul sau, de ceea ce s-ar putea intampla, eventual Romania sa devina…

- • Desi in Romania activau peste 900 de cooperative agricole, sub 200 dintre acestea au reusit vanzari anuale mai mari de zero. Cele mai mari zece cooperative din Romania au avut vanzari totale cumulate de 412,5 mil. lei (92 mil. euro) in 2016, ceea ce reprezinta 57% din cat au reusit sa…

- La 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, Romania se desparte greu de metehnele trecutului comunist. Istoricul Mihai Burcea susține ca arhivele cadrelor care au lucrat in structurile de forta ale statului comunism stau insa sub lacat. Acesta a declarat pentru Jurnalistii.ro ca dosarele de cadre…

- O veste socanta a zguduit, marti seara, Romania! O tanara a decedat, dupa ce a fost impinsa de o alta femeie in fata metroului! Criminala se numeste Magdalena Serban si a fost capturata de politisti cateva ore mai tarziu. A

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian a vorbit la Romania…

- Decizia a fost luata saptamana trecuta de Guvern. In aceste zile, toate institutiile si autoritatile publice centrale si locale vor arbora drapelul Romaniei in berna. De asemenea, drapelul Romaniei in berna va fi arborat la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, institutiilor…

- Este o zi neagra pentru Romania! Majestatea Sa Defuncta, Regele Mihai a fi adus in tara, urmand sa fie depus in Sala Tronului de la Castelul Peles. In aceste momente la Castelul Peles este o liniste apasatoare.

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- Seful ING Bank, Michal Szczurek, crede ca Romania nu a ajuns inca in punctul de supraincalzire pe ciclul de crestere economica, dar va urmari cu atentie ce se intampla cu avansul PIB si daca consumul scapa de sub control. Intre timp, banca olandeza creste sustinut atat pe creditare, cat si pe depozite,…

- Consultantul telecom Dr. Nicolae Oaca puncteaza intr-o analiza pe blog ca Romania ar putea elimina tariferele de terminare in rețelele mobile pana in 2022, daca ar avea o strategie clara in acesta zona. TeleGeography, www.telegeography.com, anunța in 29 noiembrie 2017 ca doua țari au prezentat planuri…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut cand, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmand…

- Situatia demografica din Rusia, dupa o grava criza care a urmat caderii URSS, se degradeaza din nou, a avertizat marti presedintele Vladimir Putin, anuntand o serie de masuri de politica familiala, cu patru luni inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP."Astazi, in principal din motive…

- Masura aberanta! O agenta de 22 de ani de la Sectia 4 Politie Rurala Beclean i-a luat permisul unui sofer pentru ca ar fi depasit o coloana de masini pe linie continua. Dupa cateva minute, politista l-a amendat pentru ca nu are permisul, certificatul de inmatriculare si buletinul asupra sa,…

- Filipe Teixeira a acuzat probleme medicale ciudate: din cauza temperaturilor scazute a avut dureri musculare. Cel mai in varsta fotbalist al FCSB-ului a fost afectat in ultimele zile de temperaturile extrem de scazute si a acuzat dureri musculare majore. ...

- "Sa fie o țara bine guvernata, cu grija celor care o guverneaza pentru cei care sunt guvernați și care sa fie prima lor grija. Și cea de-a doua și ultima lor grija sa fie grija pentru ei inșiși. Daca prima lor grija poate sa fie asta și ultima lor grija sa fie pentru ei inșiși, atunci Romania are…

- Moțiunea de cenzura ''PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma'' este un demers care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar, care mai are o urma de conștiința, sa o voteze, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Am considerat o obligație…

- ”Avem o oarecare dificultate de comunicare cu Parlamentul. Ei sunt oarecum paraleli cu ce se intampla in Romania și este pacat. (...) Cred ca ar ajuta un pic daca mai multa lume ar fi mai activa și i-ar vizita de exemplu pe parlamentari, nu pe cei de fața, aștia sunt activi și de asta au venit, dar…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarație politica in care a vorbit despre situația invațamantului din Romania, el militand in același timp pentru o mai buna finanțare a acestui domeniu. Va prezentam in continuare declarația politica susținuta de deputatul Dumitru Mihalescul,…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut si ca formatiunea de guvernamant „a dezgropat, reactivat si adaptat la contextul actual al Romaniei o parte dintre reflexele…

- In seara aceasta, Leonidele iși vor face apariția, iar acestea vor putea fi vazute in mai multe parți ale globului. Totodata, sa nu uitam faptul ca vor avea anumite efecte asupra noastra.

- Avertisment extrem de dur al specialistilor. Paracetamolul luat in exces poate fi extrem de periculos. Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, administrat necorespunzator, poate fi mortal atat adultilor, cat si copiilor.Medicul…

- Vasile Puiu caștiga acum aproximativ 2.000 de euro pe luna, spune ca muncește mult, dar ca este mulțumit de alegerea facuta. La firma la care este angajat fostul edil mai lucreaza alți 250 de romani, majoritatea din zona Moldovei. „Toți vorbeau ca mi-am facut nu știu ce afaceri, ca am facut o societate…

- Cancerul la san este cea mai raspandita forma de cancer la femei atat in Romania, cat și in strainatate. Din fericire insa aceasta boala poate fi prevenita daca sunt urmate o serie de reguli simple. Știați, spre exemplu, ca includerea nucilor in alimentația zilnica ține departe aceasta boala? Nucile…

- O harta interactiva permite de acum informarea, in timp real, asupra calitații aerului la nivel local din Europa, continent in care poluarea atmosferica cauzeaza anual sute de mii de decese premature. Romania, una dintre țarile cu probleme la acest capitol, se afla, insa, sub o imensa pata gri, semn…

- Cancerul la san este cea mai raspandita forma de cancer la femei atat in Romania, cat si in strainatate. Din fericire insa aceasta boala poate fi prevenita daca sunt urmate o serie de reguli simple. Stiati, spre exemplu, ca includerea nucilor in alimentatia zilnica tine departe aceasta boala? Nucile…

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Un medic din România avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, administrat necorespunzator, poate fi mortal atât adultilor, cât si copiilor.

- Liliana Hoarta, o asistenta medicala comunitara din judetul Bacau, a fost felicitata de reprezentantul UNICEF in Romania pentru a ca reusit sa promoveze vaccinarea excelent in cele 14 sate ale comunei in care lucreaza.

- Emma Crofts-Wilson era singura acasa cand a avut socul vietii ei. Era in bucatarie, cand a simtit ceva straniu intre picioare. S-a uitat in jos, dar nu a reusit sa inteleaga imediat ce a vazut: de acolo iesea un cap. Mai exact nastea. "Nu stiam ce se intampla. Am simtit o usturime puternica…

- Daniela Girbovan, șefa Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), a explicat cum ar trebui modificat abuzul in serviciu, o tema controversata și criticata in ultima perioada pe fondul modificarilor aduse la Legile Justiției. UNJR a trimis, in acest sens, un „Studiu comparat privind reglementarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, explica intr un interviu pentru Romania TV ce se intampla cu pensiile si salariile dupa noile decizii luate de Guvern pentru romani.Oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati. Noi ne am asigurat ca salariile nu au cum sa scada din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca situația in care se afla Tarom este semnificativa pentru tot ceea ce se intampla in acest moment in Romania, el subliniind ca aceasta companie a fost "capușata profesionist" și trimisa in faliment. "Tarom este un caz foarte simplu de…