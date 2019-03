Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, Cristi Brancu nu a mai avut-o alaturi pe colega lui de platou, Majda, in emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars. Cu putin timp inainte de a intra in direct, mulatrei i s-a facut rau, fiind nevoie de interventia ambulantei. Cristi Brancu a explicat ce se intampla cu Majda și de ce…

- S-a aflat cine ii va lua locul Gabrielei Cristea la emieiunea "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea mai are foarte puțin și devine mamica pentru a doua oara. Cum imediat dupa ce va naște aceasta se va ocupa de copil și nu va mai putea fi prezenta la…

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Antena Stars ramane fara una din cele mai iubite prezentatoare. Vedeta va disparea de pe ecrane in mai puțin de doua saptamani dupa cum chiar ea insași a anunțat. Acesta se pregatește sa devina mama pentru a doua oara.Citește și: Calin Nistor, ANUNȚ BOMBA - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au…

- Emisiunea Andreei Mantea va fi difuzata la o alta ora de postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea modereaza emisiunea "Puterea Dragostei", la postul de televiziune Kanal D. Show-ul prezentat de bruneta va fi difuzat la alte ore incepand cu data de 4 februarie 2019. Astfel, emisiunea iși va schimba…

- }n cadrul edi:iei de asearE ~Agen:ia VIP, Oana Lis a avut parte de o surprizE de propor:ii. DupE ce a primit un candy-bar delicios din partea lui Cristi Brancu "i din partea Majdei, so:ia fostului edil al Capitalei a fost protagonista unui show incendiar, in platoul Antena Stars.

- Majda și iubitul ei, pe care prefera sa ilțina departe de ochii curioșilor, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi se ințeleg foarte bine și nu ezita sa iși faca surprize unul altuia. In fiecare seara, Majda are un mar in geanta pe care sa il mananca dupa emisiunea pe care…