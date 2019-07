Ce se intampla cu leul si bursele daca Marea Britanie iese "cu scandal" din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele s-au incins extrem de tare in casa „Puterea dragostei”. Mai mulți concurenți s-au certat și iși aduc acuzații grave unul la adresa celuilalt. Ce se intampla intre Jador și Turcu? Dar intre Mariana și Ligi? Turcu a fost implicat intr-un conflict cu Jador in emisiunea de astazi a show-ului „Puterea…

- Campania #FullStrength a anuntat miercuri ca i-a scris lui Boris Johnson, favorit la obtinerea conducerii Partidului Conservator si a postului de prim-ministru, precum si contracandidatului sau, ministrul de Externe Jeremy Hunt, cerand guvernului pe care il vor conduce sa reduca pragul de salariu…

- Kim Darroch, ambasadorul Marii Britanii in Statele Unite, a anunțat miercuri ca demisioneaza din funcție, in contextul polemicilor aparute dupa ce a numit "inepta" Administratia SUA, relateaza BBC, potrivit Mediafax.„Au existat multe speculații privind poziția mea și durata mandatului meu…

- Conservatorul Dominic Raab a spus ca este foarte putin probabil ca parlamentul sa fie suspendat in legatura cu Brexitul, dar a refuzat sa excluda aceasta posibilitate. Orice sugestie de suspendare a Parlamentului pentru a incerca fortarea unui asa numit Brexit "fara acord" ar fi "scandaloasa"…

- Dupa cei de la Nissan și Honda, iata ca și constructorul auto american Ford va lua decizia închiderii unei fabrici de motoare din Marea Britanie. Aproape 1.700 de oameni își vor pierde locul de munca.

- Mai multi romani au facut scandal in noaptea de Inviere in fața unei biserici din Birmingham, Marea Britanie, pentru ca nu ar fi fost lasati sa intre. Potrivit imaginilor surprinse in timpul unei transmisii LIVE pe Facebook de unul dintre ...