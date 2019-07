Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ministru de Finanțe al PSD a dezvaluit o realitate incredibila despre creșterea pensiilor din Romania. Deși ministrul Muncii i-a asigurat pe romani ca vor avea pensii marite, sunt mari probleme cu banii. „Maririle din noua lege a pensiilor sunt binevenite. Cu siguranta nu se poate trai cu…

- Noua lege a pensiilor, abia adoptata de Camera Deputatilor, care este for decizional, ar putea fi din nou contestata la Curtea Constitutionala, considera ministrul Muncii, Marius Budai, precizand ca, intr-o astfel de situatie, Guvernul va da ordonanta de urgenta pentru aplicarea majorarilor. "Eu asigur…

- "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere,…

- Noua lege a pensiilor a fost respinsa, miercuri, de Senat, prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi. Urmeaza ca legea sa ajunga, in toamna, la Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 67 de voturi "pentru", dar numarul necesar pentru trecerea…

- LEGEA PENSIILOR 2019. Marius Budai, anuntul serii privind pensiile romanilor. Ce se intampla cu veniturile a 5 MILIOANE de OAMENI. Ministrul Marius Budai a declarat la Romania TV ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor si nu se pune problema taierii veniturilor pentru milioane de oameni. LEGEA…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal doresc sa conteste din nou legea pensiilor. Liberalii vor contesta mai multe aspecte pe care le considera neconstituționale, iar masura ar putea duce la un blocaj privind recalcularea pensiilor, susține Romania TV. In direct la Romania TV, deputatul…

- 'Acum s-a publicat motivarea. Am citit-o si eu rapid. Noi respectam deciziile Curtii Constitutionale si in termenul cel mai scurt vom pune in aplicare. Procedura in care va trece prin Parlament se va stabili in Biroul permanent al Camerei sau in Biroul reunit. Am discutat cu presedintele Camerei…

- Viorica Dancila avea programata participarea la lansarea a doua apeluri de proiecte cu impact social, finanțate din fonduri europene, impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, la ora 17.30. Premierul a trebuit sa-si anuleze participarea…