Ce se întâmplă cu fraţii băiatului de 9 ani omorât în bătaie de mamă Purtatorul de cuvânt al DGASPC Cluj, Alina Chiorean, a declarat, duminica, ca cei doi frați sunt afectați emoțional, iar reprezentanții instituției ar putea face demersuri pentru decaderea din drepturile parintești a mamei care a fost reținuta. “Cei doi frați, un geaman ramas în viața în vârsta de 9 ani și un altul de 12 ani, au fost aduși de un echipaj de Poliție la Centrul de primire în regim de urgența Gavroche din Cluj-Napoca, urmare a violenței în familie, soldat cu decesul unui copil de 9 ani. Cei doi copii sunt afectați emoțional de ceea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

