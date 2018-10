Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret Bogdan Chirosca a murit aseara dupa un accident cumplit. Barbatul se afla pe un ATV si nu a observat delimitarea unei proprietati private, scrie bzi.ro. In urma impactului extrem de violent aproape ca a fost decapitat. Nu a avut nicio sansa de supravietuire, iar vestea a cazut ca…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- Legea, cunoscuta de fiecare dintre noi, nu pare sa fie un obstacol pentru cei care-si acorda un pahar de alcool, urcandu-se apoi la volanul autoturismelor. Nu li se poate intampla chiar lor! Si pentru a nu li se intampla nici lor, nici altora, politistii rutieri au fost si in acest week-end prezenti…

- Un politist s a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier pe raza localitatii Costuleni din Iasi. Agentul se afla in patrula impreuna cu un jandarm iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si s a izbit violent intr un copac, scrie bzi.ro.In urma impactului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este intrerupta la aceasta ora pe DN 2 Roman – Falticeni, la kilometrul 368, in zona localitatii Soci, judetul Iasi, din cauza unui accident. In urma coliziunii dintre doua autoutilitare, au rezultat mai…

- Un barbat, de 42 de ani, din județul Suceava, conducand un autoturism pe DN 1C in localitatea Livada, nu a pastrat o distanța regulamentara fața de autoturismul din fața sa, condus in aceeași direcție de mers de catre o femeie, de 47 ani, din județul Iași, intrand in coliziune cu acesta fața-spate,…

- Un barbat in varsta de 81 de ani a fost adus in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a fost agatat de un tramvai, incidentul avand loc vineri seara in cartierul Tatarasi, scrie Agerpres.Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD de la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, a declarat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in Sectorul 5 al Capitalei, acolo unde o masina a Politiei a intrat, potrivit martorilor, pe culoarea rosie a semaforului.Aceesi martori mai spun conform jurnalului de stiri, de la ora 06.00, al postului de televiziune Antena 3 ca autospeciala…