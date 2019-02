Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost aprobat de Guvern si prezentat de ministrul Finantelor proiectul de buget a fost modificat astfel incat excedentul anuntat de Teodorovici pentru bugetul de pensii publice sa se reflecte si in acest document. Initial, excedentul la bugetul de pensii era de 1,7 miliarde de lei, nu de 2,9…

- Potrivit unui document transmis presei, Guvernul a prevazut in proiectul de buget pentru 2019 sumele necesare cresterilor veniturilor salariatilor din sistemul public. Este vorba despre majorarile acordate de la 1 ianuarie 2019, cresterea salariului minim brut pe economie la 2.080 lei de la 1 ianuarie…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat vineri, in ședința de guvern, ca Executivul va adopta bugetul pe 2019.„Astazi adoptam bugetul pentru 2019. Proiectul a fost intens dezbatut cu toate parțile relevante și in constituirea lui am avut trei piloni principali - sanatatea, educația și investițiile…

- Cifra de creștere economica de 5,5% care ar duce in premiera PIB-ul peste pragul de 1000 de miliarde lei este nerealista, in viziunea celor mai mulți economiști, toata lumea prevede o incetinire a economiei in acest an. Deja Italia se confrunta cu recesiunea economica și nici alte mari economii din…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca proiectul Legii de Buget pentru anul 2019 va fi aprobat, sambata, in ședința de Guvern, iar apoi va pleca spre Parlament.”Din ceea ce știu, proiectul de buget va fi adoptat de Guvern sambata, iar apoi va pleca spre Parlament. Programul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Antena 3, ca Parlamentul va gasi proiectul de buget pe acest an pe masa, atunci cand va veni din vacanta, scrie antena3.ro. "Cand vine Parlamentul, din vacanta, va gasi proiectul de buget realizat, propus, am facut calculat, estimari.…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri o noua rectificare bugetara, prin care aloca inca 24,7 milioane de lei bisericilor, asta deși la ședința din noiembrie a mai dat 20 de milioane de lei. Din acești bani, 10 milioane vor merge catre Catedrala Mantuirii Neamului, bugetul alocat…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…