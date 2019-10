Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP de Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat astazi, in Parlament, ca motiunea de cenzura este un gest politic necesar pentru salvarea Romaniei. "Romania arata astazi, dupa 7 ani de guvernare PSD, ca un pacient cu fractura deschisa. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu…

- Politicienii de la PNL și USR spun ca Guvernul Dancila va cadea, in timp ce parlamentarii PSD sunt de parere ca moțiunea de cenzura nu va trece. Dar nimeni nu vorbește despre ce se va intampla de joi inainte in cazul in care Guvernul Dancila va pica, lucru observat de Mircea Badea. "Eu sunt…

- Desecretizarea dosarului 10 august este prima masura pe care o va lua un ministru de Interne liberal, in cazul in care moțiunea de cenzura va fi adoptata, a spus vicepreședintele Comisiei de Aparare, liberalul Ovidiu Raețchi.“In cazul in care moțiunea de cenzura va fi un succes și vom avea…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, este de parere ca moțiunea de cenzura pregatita de opoziție nu are șanse sa treaca. Radulescu spune ca partidul PRO Romania nu va vota masura in orice condiții. Citește și: Avocatul Toni Neacsu prezinta solutia: Cum poate fi depasita criza guvernamentala,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbata ca actuala criza politica trebuie rezolvata foarte repede si ca Uniunea democrata Maghiara din România va vota o eventuala motiune de cenzura depusa de Opozitie, transmite Agerpres.Aflat în judetul Harghita, la Baile Homorod,…

- Aflat in judetul Harghita, la Baile Homorod, el a precizat ca actuala situatie politica trebuie rezolvata cat mai repede intrucat Romania risca sa piarda increderea partenerilor internationali, inclusiv a partenerilor financiari si a dat exemplul faptului ca tara noastra se imprumuta cu dobanzi mult…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…