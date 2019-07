Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea soție a lui Radu Mazare se va intoarce in Madagascar dupa casatoria cu fostul edil al Constanței, a declarat ea in fața Penitenciarului Rahova. Roxana Mihalache l-a vizitat sambata pe Mazare, la numai doua zile dupa ce il vazuse pe viitorul ei soț. Pregatirile pentru casatorie sunt in toi,…

- Pe 10 iulie, la ora 15:00, in spatele zidurilor inalte ale Penitenciarului Rahova, fostul primar, Radu Mazare, si Roxana Mihalache vor deveni sot si sotie. Astazi, logodnica lui a mers la Primaria Sectorului 5, alaturi de avocat, pentru a depune actele de casatorie.

- Radu Mazare vrea sa se casatoreasca cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe 10 iulie, dar asteapta inca un raspuns de la oficialii Primariei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele, a anuntat Mihai Mazare, fratele fostului primar al orasului Constanta. Inițial, fostul edil a vrut sa se casatoreasca pe…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, nu se va putea casatori de pe 5 iulie, cand va implini 51 de ani, așa cum intenționa inițial. Nunta va avea loc, cel mai devreme, pe 8 iulie, cand vor fi finalizate procedurile birocratice cerute de lege, proceduri pe care doar unul dintre viitorii soți le poate…

- Fostul primar al Constanței, condamnat la 9 ani de inchisoare, va lucra la atelierul de croitorie al Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat. Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constanței, a spus, la Antena 3, ca acesta a fost repartizat de o comisie a penitenciarului sa lucreze la atelierul…

- Designerul Catalin Botezatu a afirmat ca i-ar face costum special lui Radu Mazare pentru nunta, daca acesta și-ar dori. Cererea de cununie a lui Radu Mazare a fost aprobata de conducerea Penitenciarului Rahova, acolo unde acesta se afla inchisoare. Data cununiei lui Radu Mazare cu iubita sa, Roxana…

- Roxana a spus cum au fost ridicați și reținuți, fara a ajunge in fața unui judecator care sa se pronunțe in privința extradarii. Roxana Mihalache a afirmat ca ea a fost reținuta ”pentru a fi alaturi de Radu Mazare”, dupa cum susține ca i-au spus autoritațile din Madagascar. Mai mult, ar fi cerut…

- Radu Mazare și-a cerut iubita de soție și urmeaza sa se casatoreasca in Penitenciar. Fostul edil al Constanței și Roxana Mihalache sunt impreuna de peste zece ani și, iata ca a sosit momentul sa iși oficializeze relația. Avocata Lizeta Haralambie a facut primele declarații despre eveniment. „Se pregatește…