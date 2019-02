Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre in Comitetul Reprezentantilor Permanenti al Consiliului UE (Coreper) au aprobat, vineri, textul unui proiect de regulament de stabilire a masurilor de contingenta in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, informeaza un comunicat de presa al Consiliului UE.…

- "Acordul va permite transportatorilor autorizati din Regatul Unit sa furnizeze servicii de transport aerian de baza intre Marea Britanie si cele 27 de state membre ramase in UE", se arata in comunicat. Drepturile vor fi conditionate de acordarea de drepturi egale din partea Regatului Unit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent, miercuri, in Comisia pentru pescuit a Parlamentului European, unde a prezentat strategia Romaniei in domeniul pescuitului pentru perioada in care deține președinția Consiliului UE. Oficialul roman a facut mai multe declarații de-a dreptul halucinante.…

- Proiectul de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept in tarile membre a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg.

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, miercuri dimineața, ca Uniunea Europeana se pregatește pentru un Brexit fara acord și ca principala grija a Bruxellesului este bunastarea cetațenilor UE care traiesc in Marea Britanie. "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea…

- "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea unui Brexit fara acord, gandindu-ne in special la cetatenii UE care traiesc in Marea Britanie si la britanicii de pe continent care, mai mult decat oricine, sufera din cauza nesigurantei si ar fi primele victime ale unei iesiri dezordonate",…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Sub 50% dintre romani mai cred ca apartenența la Uniunea Europeana este un lucru benefic pentru ei. Totuși, doua treimi din populație crede totuși ca Romania a beneficiat de pe urma statului de membru UE, arata rezultatele unui Eurobarometru realizat de Parlamentul European. Scadere puternica Doar 49%…