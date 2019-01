Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Teodor Melescanu a declarat, duminica seara, la Digi 24, ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria este un caz de discriminare, iar Guvernul Romaniei ia in considerare sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

- El a calificat aceasta masura drept "discriminare". "E un caz clar de discriminare, de ce? Pentru ca romanii care muncesc in Austria platesc impozitele si taxele ca orice muncitor sau om incadrat in munca din Austria, indiferent de nationalitate. Deci ei contribuie la bugetul statului. Din acest…

- "Trebuie precizat ca domeniul de aplicare al noii legi il reprezinta alocatiile si deducerile fiscale pentru copiii nerezidenti ai persoanelor care lucreaza in Austria, masura neafectand copiii care locuiesc in acest stat. Consideram ca o astfel de decizie contravine principiilor care se afla la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, prin intermediul unui comunicat emis sambara, 5 ianuarie, ca a luat nota cu ingrijorare, impreuna cu Guvernul Romaniei, de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislației privind ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii nerezidenți…

- Decizia autoritaților de la Viena de a ajusta nivelul alocațiilor pentru copiii muncitorilor straini din Austria care nu locuiesc in aceasta țara contravene legislației UE, atrage atenția Ministerul Afacerilor Extrne de la București. Potrivit unui comunict al MAE, Ministerul Afacerilor Externe şi…

- ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului.…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene deoarece nu a respectat obligația de a recupera in totalitate de la frații Viorel și Ioan Micula și de la grupul lor de firme ajutoarele de stat ilegale, in valoare de 92 de milioane de euro, așa cum prevede decizia…

- Libera circulatie a lucratorilor este un principiu fundamental inscris chiar in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, la articolul 45, potrivit Comisiei Europene. In plus, legislatia secundara a UE si jurisprudenta Curtii de Justitie prevad drepturi clare ale cetațenilor Uniunii Europene in…