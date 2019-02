Ce se întâmplă când oamenii primesc bani degeaba? Experimentul finlandez Finlanda, cea mai fericita tara din lume, urmeaza sa raspunda la o intrebare care i-a preocupat pe filosofi si economisti de secole: ce se intampla cand oamenii primesc bani fara sa faca nimic pentru a-i caștiga?, scrie Bloomberg. După doi ani de la demararea experimentului cu venitul minim garantat, Autoritatea naţională finlandeză pentru asistenţa socială (KELA) va da publicităţii o estimare preliminară asupra modului în care 2.000 de şomeri, cu vârsta între 25 şi 58 de ani, selectaţi aleator, au fost afectaţi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a fost declarata cea mai fericita țara din lume anul trecut, dar populația sa imbatranește rapid, iar acest lucru pune o presiune suplimentara pe Guvern. Autoritățile trebuie să găsească soluții pentru a crește numărul angajaților, care să plătească…

- Guvernul de la Helsinki le-a recomandat britanicilor care traiesc in Finlanda sa se inregistreze la autoritatile de imigratie cat mai curand posibil, in contextul ingrijorarilor in crestere legate de...

- Guvernul de la Helsinki le-a recomandat britanicilor care traiesc in Finlanda sa se inregistreze la autoritatile de imigratie cat mai curand posibil, in contextul ingrijorarilor in crestere legate de posibilitatea unui Brexit 'dezordonat', transmite dpa, preluata de Agerpres. În cazul…

- Sa lucrezi patru zile pe saptamana dar sa fii platit pentru cinci pare prea frumos sa fie adevarat insa o serie de companii din intreaga lume, care au decis sa incerce saptamana de lucru de patru zile, au descoperit ca aceasta duce la o productivitate mai mare, un personal mai motivat si mai putina…

- Bulgaria va organiza o licitatie, la inceputul anului viitor, prin care doreste sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orase ale tarii, pentru a-si acoperi nevoile energetice, scrie Bloomberg. Proiectul prevede…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- Dar, in contextul tensiunilor politice din Romania si a declaratiei presedintelui roman, Klaus Iohannis, care a afirmat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului UE, premierul Finlandei, Juha Sipila, a exprimat luni seara disponibilitatea ca Guvernul de la Helsinki sa inceapa mandatul…

- Premierul finalndez Juha Sipila a exprimat luni seara disponibilitatea tarii sale de a prelua presedintia Consiliului UE avand in vedere tensiunile de la Bucuresti, insa oficialii romani au spus ca Romania isi poate asuma aceasta sarcina, conform programului deja stabilit. Finlanda ar urma sa asigure…