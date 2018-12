Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a transmis Comisiei Europene, pe 28 noiembrie, proiectul major "Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti", potrivit unui comunicat de presa. Acesta este al paisprezecelea proiect major…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ar trebui sa inaugureze un „crampei” din autostrada Transilvania, In lungime de 3,5 km, porțiunea nu poate fi utilizata din cauza lipsei legaturilor de la capete. Conform datelor Companiei Nationale de Administrare…

- Romanii ar putea circula de luna viitoare pe aproape 14 noi kilometri de autostrada, insa acest lucru se va intampla numai daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va adopta o solutie provizorie.

- Tronsonul din Autostrada A1, cuprins intre nodul rutier Deva și nodul rutier Simeria ramane inchis circulatiei, in perioada 16 – 29 noiembrie, potrivit unui anunț facut de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, antreprenorul Asocierea Tehnostrade SRL…

- Autostrada A2 s-a degradat semnificativ in ultima perioada pe segmentul de drum dintre București și Fundulea, in special pe prima banda de mers, acolo unde sunt numeroase gropi și denivelari. In plus, ocazional au existat situații in care dalelele de beton au pus in pericol siguranța circulației. In…

- Veste buna pentru infrastructura din zona de vest a Romaniei. Saptamana viitoare se va demara operatiunea de conectare a celor doua autostrazi. Va reamintim ca pe lotul 4 din Lugoj – Deva lucrarile au avansat semnificativ, depasind 90% din total. Mai precis, pe o mare parte din acest tronson,…

- Ca la noi la nimeni.Firma care este responsabila pentru prabusirea Autostrazii Sibiu-Orastie,a fost aspru „pedepsita”de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR):peste 10 milioane de euro pentru proiectarea a trei loturi din drumul de mare viteza Pascani-Ploiesti.Contractele…

