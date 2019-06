Stiri pe aceeasi tema

- Surse medicale au declarat, marți, pentru MEDIAFAX ca starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este in continuare „staționara”,nefiind inregistrata nicio evoluție in acest sens. Potrivit aceleiași surse, artistul e inca internat la Spitalul Floreasca „in stare grava, la fel de rea, vegetativa”.…

- Doctorii vin cu informații de ultima ora despre Mihai Constantinescu, care, de pe 13 mai, este internat in Spitalul Floreasca din Capitala, in stare grava. Din pacate, veștile nu sunt deloc unele bune.

- Surse medicale au declarat, marți, pentru Mediafax, ca starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este in continuare ”staționara”, nefiind inregistrata nicio evoluție in acest sens. Potrivit aceleiași surse, artistul e inca internat la Spitalul Floreasca ”in stare grava, la fel de rea, vegetativa”.…

- Fostul președinte Ion Iliescu a fost internat ieri la spitalul Elias din Capitala. Astazi, medicii au venit cu noutați despre starea de sanatate a acestuia. The post Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias. Ce se intampla acum cu fostul președinte! Medicii au facut anunțul appeared first on Renasterea…

- Femeia a spus ca Mihai Constantinescu "a stat destul de mult" pana a venit ambulanța, iar acum activitatea creierului sau a fost afectata de lipsa de oxigen pe care a suferit-o in timp ce aștepta sa soseasca ambulanța, scrie fanatik.ro. Simona Secrier nu a precizat insa cat timp a așteptat sa vina…

- Vești proaste in cazul starii de sanatate a lui Mihai Constantinescu. Surse medicale au declarat pentru Libertatea ca artistul ar in moarte cerebrala, dupa ce a suferit doua stopuri cardiace. Mihai Constantinescu a ajuns la spital dupa ce a suferit un stop cardiac. Medicii l-au resuscitat timp de aproape…

- Indragitul cantaret de muzica usoara a fost transportat noaptea trecuta la spital dupa ce a facut stop cardio respirator. Mihai Constantinescu a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. In cursul noptii, artistul a mai intrat intr-un stop cardio respirator si este in coma. Din primele…

- Fostul actionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns de urgenta la spitalul Floreasca din Capitala. Omul de afaceri are probleme cardiace si a fost adus la spital de la penitenciarul Rahova, unde se afla de la inceputul lunii februarie. Medicii de la Floreasca i-au facut mai multe analize.