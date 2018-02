Stiri pe aceeasi tema

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, solicita Guvernului, prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, modificarea legislatiei in vigoare si acordarea de burse identitare pentru toti elevii romani din Ucraina si debirocratizarea…

- Extirparea rinichiului pe care era o tumora nu a fost deloc o interventie simpla pentru Mirabela Dauer sau pentru medici. Si asta pentru ca vedeta are o problema in legatura cu anesteziile, iar ea le-a explicat specialistilor cum reactioneaza corpul sau in asemenea situatii. Din fericire, totul s-a…

- La 24 ianuarie 2018 s-au implinit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost…

- Pro TV a luat o decizie foarte importanta în privinta show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români.

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri.

- Un baiețel a murit in timp ce se juca in gradina familiei sale. Copilul s-a spanzurat accidental in timp ce se dadea pe tobogan. Blake William Graves, un copil de 3 ani din Crook, Anglia, s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Micuțul se juca cu sora lui cea mica și cu mama sa inainte de tragicul…

- Tuncay Ozturk s-a accidentat pe terenul de volei. Fostul soț al Andreei Marin a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare in sala, cu ochiul puțin vanat. Tuncay a postat o fotografie pe Facebook, alaturio de care a scris un mesaj, in care le spune prietenilor virtuali ca a suferit o…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat ieri, 23 ianuarie, ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate (CASS) sa fie obligatorie doar pentru veniturile salariale. Daca aceasta propunere va deveni lege, 6 milioane de romani – salariati si categorii asimilate – vor tine in spate…

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Deși italienii sunt foarte mulțumiți de felul in care romanii muncesc in Italia și se integreaza in societate, spune Vincenti, incidente izolate sunt amplificate de mass media. Oamenii nu au nicio problema cu romanii care vin cu acte, care muncesc. Problema lor e cu imigranții ilegali. Presa, insa,…

- Alina Vidican pare sa fi rezolvat problema care il deranja extraordinar de tare pe Cristian Borcea. Mai exact, blondina decis sa respecte tot ce presupune contractul divortului dintre ei doi. Astfel, fosta sotie a lui Borcea a decis sa paraseasca apartamentul de lux in care locuia, alaturi de cei doi…

- Alina Vidican pare sa fi rezolvat problema care il deranja cel mai mult pe Cristian Borcea. mai exact, ea a decis, de ceva vreme deja, sa respecte, la ”litera”, contractul divorțului dintre ei doi.

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica de cateva zile. Nu pot fi indiferenta, chiar daca sunt preocupata primordial de problemele Capitalei. Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica. Cei…

- Cântaretul spaniol Enrique Iglesias a lansat vineri clipul noii sale piese, 'El Bano', primul single al acestui an, în colaborare cu artistul emergent de 'trap' Bad Bunny, "un imn provocator care seduce si promite sa devina un succes mondial", informeaza compania…

- Cristian Borcea nu reușește sa vanda apartementul din Miami, deși incearca de ceva timp sa scape de el. Mai mult, acesta a scazut și prețul, in speranța ca il va vinde. Acum, apartementul cu vedere la ocean apare pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai puțin decat la sfarșitul…

- In acest moment, apartementul cu vedere la ocean este listat pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai putin decat la sfarsitul anului trecut, scrie wowbiz.ro. Scaderea a aparut chiar in perioada in care omul de fotbal era eliberat conditionat. Citeste si Cristi…

- Astazi crestinii sarbatoresc Boboteaza. Aceasta sarbatoare este celebrata pe data de 6 ianuarie a fiecarui an si semnifica botezul Mantuitorului in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul.

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,05%, cel mai mic din ultima luna si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro.Robor la 3 luni este indicatorul…

- Romanii, fie salariați, fie lucratori independenți, care și-au pierdut locul de munca intr-un stat membru al Uniunii Europene nu mai sunt in pericol de a-și pierde și dreptul de rezidența in țara respectiva, a decis Curtea de Justiție Uniunii Europene, intr-un caz legat de un cetațean roman din...

- Marion Bartoli a anunțat ca revine in circuitul profesionist feminin, la 4 ani dupa ce s-a retras. Franțuzoaica in virsta de 33 de ani s-a impus la Wimbledon 2013, dupa care a agațat racheta in cui. La retragere, Marion Bartoli era numarul 7 mondial. Acum, Bartoli spera sa revina in circuit la Miami,…

- Sezonul acesta, sarbatorile de iarna aduc cu ele un total de 8 zile libere legale pentru persoanele care lucreaza conform unui program de luni pana vineri. Atat liberele pentru Craciun cat și cele pentru Revelion pica luni și marți. Legate de weekend, romanii vor avea doua mini-vacanțe de cate patru…

- Liberele legale de Craciun (25 și 26 decembrie) pica anul acesta luni și marți. La fel și liberele cu ocazia Revelionului (de pe 1 și 2 ianuarie, 2018). Romanii se vor bucura astfel de opt zile libere legale, in perioada sarbatorilor de iarna. De pe 27 decembrie, romanii se vor intoarce la…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Romanii sunt printre cei mai superstitiosi europeni. Fie ca fac trei pasi in spate in momentul in care vad o pisica neagra, fie ca le este teama de numarul 13 sau chiar cred ca exista cele trei ceasuri negre in zilele de marti, cert este ca romanii merg dupa astfel de reguli si se tem daca nu le respecta.

- Românii si toti ceilalti europeni din Regatul Unit vor avea drepturile garantate dupa Brexit. Ne asigura de acest lucru presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Cetatenii Uniunii care traiesc în Regatul Unit si cetatenii britanici instalati în UE-27…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit.

- Vești nu tocmai bune pentru romanii din Peninsula! Mai exact, Italia va spune „adio”, in curand, la plata salariilor in numerar, societațile comerciale in Peninsula urmand sa fie obligate prin lege sa efectueze plata salariilor catre angajați numai prin transfer bancar sau prin oficiul poștal. Nerespectarea…

- Vești nu tocmai bune pentru romanii din Peninsula! Mai exact, Italia va spune „adio”, in curand, la plata salariilor in numerar, societațile comerciale in Peninsula urmand sa fie obligate prin lege sa efectueze plata salariilor catre angajați numai prin transfer bancar sau prin oficiul poștal. Nerespectarea…

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Alina Vidican, plecata de la divorțul de Cristi Borcea peste Ocean, revine cu regularitate in Romania. Și, pare-se, cat de curadnd, fosta soție a omului de afaceri va da caldura și confortul insoritului Miami pe frigul apasator din Romania.

- Programul ''Prima Casa'' va continua pâna cel puțin în anul 2021, iar bancile au început sa vina cu pachete de creditare similare, a declarat, vineri, pentru Agerpres, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, incepand cu data de 1 decembrie 2017, autoritatile canadiene intentioneaza sa elimine cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care vor calatori in Canada pentru sederi de maxim 6 luni in scop turistic inclusiv pentru vizitarea familiei…

- Noua conducere a Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat in prrimul sau raport oficial ca gazele naturale și energia electrica se va scumpi pentru consumatorii finali.

- Mai exact, spun surse apropiate Alinei Vidican, timișoreanca nu a renunțat la ideea de a face afaceri in Romania fara sa fie recompesata pe masura, scrie spynews.ro. Și, daca ea a acceptat sa renunțe la orice pretenție legata de Romania și de afacerile de aici in schimbul sprijinului pe care fostul…

- Bancnotele ascund atât de multe bacterii și substanțe nocive, încât este obligatoriu sa ne dezinfectam mâinile de fiecare data dupa ce le folosim, însa foarte puține persoane fac asta, atrag atenția medicii.

- Cazul Violetei din comuna Urseni, comuna Mosnita Noua din judetul Timis, a induiosat o tara intreaga. Femeia, mama a trei baieti, dintre care unul bolnav de autism, a incetat din viata, la o luna de cand echipa emisiunii “Visuri la Cheie” i-a refacut casa.

- Gianluca Vachhi nu a ratat ocazia de a-si etala corpul lucrat plin de tatuaje si a fost surprins pe o plaja de fite din Miami. Acesta a fost surprins de o femeie, cu totul diferita fata de fostele sale iubite celebre.

- Judecatorii din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei s au pronuntat in dosarul celor peste 200 de lucrari tablouri, sculptura si grafica , in valoare de 2,5 milioane de euro, aflate in Muzeul "Dinu si Sevasta Vintilaldquo;, sectia din Topalu a Muzeului de Arta Constanta.Pe scurt, instanta…

- Valentina Pelinel a renuntat la vacantele in strainatate pentru ca afacerile sa mearga ca pe roate. S-a ocupat toata vara de Magic Place Parc, strandul din Crangasi, iar de curand a preluat si conducerea Hotelului Boavista din Timisoara, cumparat de Cristi Borcea in 2008, de la Ioan Timofte, pentru…