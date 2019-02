Ce se deschide în România. De unde vin banii O investiție importanta vine sa confirme interesul oamenilor de afaceri straini pentru țara noastra. Potrivit datelor statistice, investițiile straine directe in Romania au insumat, anul trecut, 4,936 miliarde de euro, o creștere de 2,9% (139 milioane de euro) fața de 2017. Cat din acest total sunt cheltuielile realizate de oameni de afaceri din China? Cat din acest total sunt cheltuielile realizate de oameni dedin Producatorul chinez de mobilier pentru birouri, UE Furniture, va deschide prima fabrica in Romania, printr-o investiție de peste 9,5 milioane de dolari, scrie DCBUSINESS.RO. Fondata in 2001, in regiunea Huzhou, din nordul China,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

