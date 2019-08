Receptia lucrarilor de restaurare a Casei Dosoftei s-a facut ieri, in ziua in care s-au implinit 49 de ani de cand vechiul imobil a devenit muzeu. Santierul a durat un an, timp in care s-au facut interventii la pereti, atat la interior cat si la exterior, deoarece piatra de constructie folosita la sfarsitul secolului al XVII-lea, cand a fost ridicata cladirea, s-a macinat, afectand structura de rezistenta. Inclusiv usile exter (...)