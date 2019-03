Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan. Documentul semnat, luni, oficializeaza declarația de saptamana trecuta a președintelui american, care a spus ca ”Dupa…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat la Washington, a anuntat luni ca isi scurteaza vizita in SUA in urma atacului cu rachete produs in cursul noptii dinspre Fasia Gaza, soldat cu cinci raniti, si a promis ca Israelul 'va riposta cu forta', transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Un…

- Incidentul din Mishmeret, un oras la nord de Tel Aviv, vine intr-o perioada tensionata inaintea aniversarii protestelor de la granita Fasiei Gaza si a alegerilor de pe 9 aprilie din Israel. Politia a informat ca o casa a luat foc, existand informatii ca aceasta a fost lovita de o racheta.…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat vineri o rezoluție cu privire la "utilizarea intenționata și ilegala a armelor letale și a forței excesive" împotriva civililor în Fâșia Gaza, anunța Reuters citat de Mediafax.Protestele de la granița dintre Israel și Fâșia…

- Coleen Rooney și-a iertat soțul dupa ce acesta a avut o noapte de pomina in barurile din Florida alaturi de o barmanița pe nume Vicki Rosiek. La cateva ore dupa ce a aparut in presa ce a facut Wayne Rooney, o sursa a spus ca mariajul lor "atarna de un fir de ața". Dupa ce The Sun a notat ca in urma…

- Imediat dupa Dragobete, Mihai Margineanu aduce in fața publicului, la Sala Palatului, o parte din farmecul satului fictiv din "Las Fierbinți", atat prin muzica unica a serialului, scrisa și cantata de artist, cat și prin prezența fizica, pe scena, a actorilor care le dau viața popularelor personaje…

- Un barbat in varsta de 25 de ani din Campia Turzii a fost reținut pentru un gest nebunesc comis din gelozie. El a urcat cu mașina pe trotuar și a dat intenționat peste fosta iubita, o fata de 19 ani. Dar l-a lovit și pe fratele acesteia, un tanar de 15 ani. "La data de 17 ianuarie a.c. in jurul orei…

- O tanara mamica din Timișoara a trecut printr-o spaima teribila azi. O bucata de tencuiala de la o cladire din Piața Victoriei s-a desprins și a picat fix pe caruciorul copilului. Bebelușul a scapat ca prin urechile acului, fiindca mama a avut inspirația sa traga prelata peste carucior, a anunțat opiniatimisoarei.ro. …