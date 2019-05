Stiri pe aceeasi tema

- Trupul unei femei înecate a fost vazut de un trecator, iar acesta a anunțat autoritațile. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, însa medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul.

- Judecatorii ieseni au pus punct unui dosar de crima in care protagonisti au fost trei copii. Doar doi dintre acestia au fost trasi la raspundere pentru fapta lor, cel de-al treilea fiind citat ca martor deoarece avea 12 ani la momentul crimei si nu putea raspunde penal. Au ajuns deja in Centrul de la…

- Te-ai gandit vreodata cat de importanta este vederea sau felul in care iti este afectata aceasta din cauza tuturor dispozitivelor high tech pe care le utilizezi in viata de zi cu zi? Ei bine, lumina albastra-violet are acelasi impact asupra ochilor tai ca si razele solare din timpul verii. Daca te numeri…

- Un studiu recent realizat de experți in domeniu, scoate la iveala un secret nebanuit. Cum a fost posibil ca Cina cea de Taina sau Monalisa sa fie atat de apreciate? Simplu. Raspunsul se afla in cele doua maini ale lui Leonardo da Vinci.

- Prima runda a negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru șefia Parchetului European va avea loc peste numai cateva zile, mai exact pe 20 martie. Din echipa de negocieri a Parlame...

- Anii l-au schimbat si pe Nadir! Niciodata nu s-a bazat pe nimeni si a crezut in visurile lui pana la capat. In spatele artistului mereu vesel si pus pe sotii se ascunde o poveste de viata impresionanta.

- Un om de afaceri din Suceava, care deține un lanț de magazine de tip fast-food, a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. A fost modalitatea lui de a protesta fața de faptul ca Romania nu are autostrazi.

- Billy Porter, in varsta de 49 de ani, a marcat una dintre cele mai surprinzatoare si comentate aparitii de pe covorul rosu al galei Oscar 2019. Actorul si-a facut aparitia intr-o rochie de gala prin intermediul careia spera sa transmita un mesaj puternic si, avand in vedere reactiile, se pare ca a…