Ce se ascunde in spatele fricii de a schimba job-ul. Sfatul psihologului Foarte multe persoane raman la aceeasi firma eventual pe acelasi post ramanand intr-o stare de asteptare perpetua. Unii nu stiu de ce iar altii iti pot enumera zeci de motive pentru care o fac.



Insa toti se pot plange de faptul ca nu sunt platiti pe masura efortului depus sau ca nu sunt apreciati pentru calitatea muncii efectuate.



Din perspectiva psihologica, pot exista anumiti factori pentru care o persoana, indiferent de cat ii este de greu, nu isi schimba jobul. In acest sens putem aminti urmatoarele elemente:



Frica de un nou inceputTeama ca in alta parte nu va… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

