Ce se ascunde de fapt în ţigările “sănătoase”. “Respirăm plastic ars, cu cianură” Automat, acestea au fost etichetate drept mai sanatoase. Contin insa un plastic care, la un momen dat arde si trimite in plus in organism alte substante... Dr. Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog: „Respiram plastic ars. Incepand cu temperatura de 90 de grade acest plastic elibereaza un compus format de formaldehida si un derivat de cianura. Formaldehida este o substanta extrem de toxica inclusiv cancerigena, iar cealalta componenta care contine cianura - stim cu totii cat este de otravitoare”. Ne uitam si la tigara electronica. Cercetatorii au facut masuratori si spun ca vaporii sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a fost implicata intr-un nou accident mortal ca urmare a sistemului sau semi-autonom de conducere. Compania a dezvaluit ca functia de pilot automat era activata cand un SUV Model X a intrat intr-un parapet de beton de pe o autostrada din SUA si a izbucnit in flacari in dimineata zilei de vineri,…

- Toboșarul și producatorul muzical Tavi Scurtu pregatește un proiect deosebit, un album discografic numit „Revoluția de la Timișoara“, care vrea sa sublinieze importanța evenimentelor desfașurate in decembrie 1989 in orașul nostru, dar și despre scena muzicala din Timișoara. „Din mai multe motive, mi-am…

- O femeie din vestul țarii a devenit mama in cele mai incredibile circumstanțe, ieri. Aceasta a intrat in travaliu in jurul orei 4:00, atunci cand se afla pe Bulevardul Revolutiei din Arad, in apropierea Catedralei Romano-Catolice, scrie site-ul aradon.ro. O patrula a polițiștilor a remarcat, in zona…

- Dintre toate, Cabana “Scropoasa” a ramas in amintirea muntomanilor ca o unitate de cazare emblema pentru Muntii Bucegi si care a ajuns o ruina, fiind devastata de hoti. “Era a doua dupa Padina dupa numarul de turisti care o vizitau. De unde veneau oamenii erau intampinati de gazde cu ceai sau cafea.…

- Cercetatorii de la Universitatea Manchester si Salford Royal NHS Foundation Trust au creat un medicament, numit Kineret, care poate trata artrita reumatoida. Substanta injectabila (subcutanat) nu a avut efecte adverse.

- Marti, 27 martie, o femeie din judetul Bacau a murit din cauza gripei. „S-a inregistrat un deces la o persoana, in varsta de 51 de ani, nevaccinata, din mediul urban, confirmata cu virusul gripal tip B, avand conditii medicale preexistente. Pacienta a fost internata la Spitalul Municipal de Urgenta…

- Cazuri extreme intalnite pe soselele din vestul tarii. Mai multi soferi au fost prinsi de politistii rutieri atunci cand conduceau sub influenta bauturilor alcoolice. Cel mai notabil caz a afost cel al unui barbat de 42 de ani din localitatea Seleus, care a fost prins in timp ce conducea cu o alcoolemie…

- Circulația rutiera se desfașoara pe un singur sens, la aceasta ora, pe DJ 606A, pe tronsonul Plopi(DJ 561) – Izvoralu – Balota(DN6), dupa ce utilajele de deszapezire au reușit sa degajeze zapada de pe carosabil. Se intervine in continuare pentru ca in cel mai scurt timp, traficul sa fie reluat pe ambele…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost atacati cu o substanta neurotoxica in orasul englez Salisbury, a anuntat Cara Charles-Barks, directorul executiv al fundatiei Salisbury NHS, relateaza site-ul The Independent.

- Colesterolul poate sa fie raspunzator de aparitia aterosclerozei, a infarctului de miocard, precum si a altor afectiuni, dar el este totodata esential pentru sanatate. Cum explica specialistii acest paradox.

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- O expeditie cu un echipaj exclusiv feminin format din navigatoare, personal stiintific si realizatoare de film va traversa nordul Pacificului in acest an pentru a studia poluarea cu plastic, informeaza...

- „Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH va informeaza cu privire la rechemarea si returnarea produsului «Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g»”, arata Autoritatea, dar si supermarketul Lidl, intr-un comunicat. Reteaua de magazine a reactionat prompt si a scos intreaga cantitate de produs…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- “Depide de gravitatea lor (a defaimarilor – n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara”, a declarat…

- Cantitati masive de microparticule de plastic prezente in cursurile de apa din zonele urbane contribuie la poluarea oceanelor in timpul inundatiilor, conform unui studiu realizat recent in Marea Britanie, citat de agentia DPA. Cercetatorii de la Universitatea din Manchester au descoperit microparticule…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Aceasta leguma este o sursa naturala de fibre si de proteine, avand un indice glicemic scazut. Este bogata in fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor. Pentru ca are foarte putina grasime si colesterol deloc, fasolea este foarte indicata in regimul diabeticilor. O portie…

- Lucratorii Companiei de Apa au lucrat toata noaptea pentru repararea conductei magistrale care aprovizioneaza Bacaul, dupa avaria de ieri care a lasat orașul fara apa. Pierderile din sistem au fost identificate ieri la pranz, iar echipele de intervenție ale CRAB au sondat terenul in comuna Margineni…

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Un elev al Colegiului Tehnic Energetic Craiova a fost amendat de jandarmi, luni dimineața, dupa ce a tras cu un pistol cu bile de plastic asupra unei colege. Conducerea unitații de invațamant a precizat pentru Gazeta de Sud ca elevul ...

- Pentru o recunoaștere faciala mai buna și pentru poze mai bune, cercetatorii de la Harward au dezvoltat un nou tip de lentila. Aceasta este perfect plata și de fapt este controlata electronic.

- Contributia romanilor de peste hotare la pastrarea si transmiterea mostenirii culturale, lingvistice, spirituale romanesti este esentiala, le-a transmis ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, participantilor la spectacolul „Martisorul Centenarului – impreuna pentru a ne cunoaste…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Pompierii buzoieni au acționat in aceasta searai pentru stingerea unui incendiu dec lanșat intr-un partament din Sarata Monteoru. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de la o țigara, sunt primele concluzii la care au ajuns pompierii buzoieni care au acționat in aceasta seara pentru stingerea incendiului…

- Daniel Dragomir susține ca DNA nu avea temei juridic pentru a accesa baza de date a Agenției de Cadastru, pentru ca, în 2013, când Direcția a semnat protocol cu Agenția de Cadastru, nu era în vigoare articolul din Codul de Procedura Penala invocat de procurorii DNA. "Articolul 267…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Chipuri de femei, margele in diferite culori, brose pictate, cercei multcolori sau brelocuri personalizate. Acestea sunt recomandarile oferite de artistul hand-made Andreea Ungureanu pentru doamnele si domnisoarele care vor sa poarte un martisor unic si modern in aceste zile, dar mai ales pentru domnii…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- Politia britanica a confirmat joi ca a lansat o ancheta privind un plic suspect, care continea un praf alb, adresat printului Harry si logodnicei sale, Meghan Markle, relateaza AFP. Potrivit cotidianului Evening Standard, plicul continea si un mesaj rasist. "Substanta a fost examinata si nu este suspecta",…

- "Ca sa aplicam aceste timbre, producatorul trebuie sa cumpere utilajul și timbrul. Automat, prețul produsului va crește. Exista deja o reglementara europeana și naționala privind etichetarea produselor. Daca o punem pe culori și pe timbre, asta inseamna ca nu putem sa impunem oricarui alt producator…

- Lauren Antonucci si Lisa Moskovitz de la Nutrition Energy, un centru de imbunatatire a performantei sportive prin nutritie te ajuta sa faci deosebire intre alimentele sanatoase si cele care iti fac rau. Iata care sunt acestea: - Batoanele proteice: „Batoanele proteice sunt bomboane cu vitamine si proteina",…

- Joysxee Island aparține unui artist britanic și, contrar aparențelor, este doar o pluta mai mare, cu o suprafața de citeva sute de metri patrați. Și inca ce pluta! Una confecționata din sticle de plastic. La rindul lor, recipientele de plastic sint temeinic ținute laolalta de catre plase de mari dimensiuni.…

- Cartofii prajiti de la McDonald’s ar putea fi leacul pentru ceva mai mult decat foamea. O echipa de cercetatori japonezi, in cadrul unui studiu asupra celulelor stem, s-ar putea sa fi gasit o cale sa vindece calvitia folosind un ingredient din renumitii cartofi prajiti de la McDonald's,…

- Cercetatorii de la Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) din California au descoperit un nou tip de apa inghetata numita apa superionica, care este atat un solid cat si un lichid. Descoperirea ne poate ajuta sa intelegem mai multe...

- In Anglia, prevalența fumatului adulților in anul 2016 a fost de 15,5% și, deși a scazut considerabil in ultimele decenii, fumatul ramane principala cauza preventiva a bolii și a deceselor premature și una dintre cele mai mari cauze ale inegalitaților in materie de sanatate. De la raportul precedent,…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Deputatul Ben-Oni Ardelean și președintele Academiei de Advocacy Radu Nicosevici, au fost prezenți in aceasta seara in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Reprezentant al Timișului in Parlamentul Romaniei, liberalul Ben-Oni Ardelean a fost recent numit, din nou, in funcția de vicepreședinte…

- In buzunarul unui moldovean de 38 ani, polițiștii de frontiera au descoperit substanțe vegetale interzise. Incidentul s-a produs la sfarșitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

- Un fat a fost aruncat la gunoi intr-o punga de plastic. Corpul neinsufletit al acestuia a fost gasit ieri de catre lucratorii unui punct de reciclare a deșeurilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Echipa de cercetatori americani si canadieni de la Universitatea California, Berkeley, respectiv Universitatea din Toronto si Canadian Light Source (CLS) au elaborat o metoda prin care pot converti eficient dioxidul de carbon in plastic.

- Ficatul gras, cunoscut și sub denumirea de steatoza hepatica, este una dintre cele mai frecvente suferințe ale ficatului. Potrivit studiilor, in SUA, peste 90 de milioane de adulți și 17% dintre copii au steatoza hepatica non-alcoolica, scrie realitatea.net.

- Veste proasta pentru cei care au crezut ca noul model de tigara electronica de tip iQOS este mai sanatoasa decat cea clasica. iQOS nu arde tutunul, ci il incalzeste la temperaturi inalte si contine de patru ori mai multa nicotina decat o tigara obisnuita. Singurul avantaj, daca se poate numi asa, este…

- Veste proasta pentru cei care au crezut ca noul model de tigara electronica de tip iQOS este mai sanatoasa decat cea clasica. iQOS nu arde tutunul, ci il incalzeste la temperaturi inalte si contine de patru ori mai multa nicotina decat o tigara obisnuita. Singurul avantaj, daca se poate numi asa, este…

- Doar cateva miligrame de ricina pot fi fatale. Substanța otravitoare poate duce la cedarea organelor, implicit deces. Cercetatorii nu au gasit pana acum antidot impotriva acestei substanțe, dar un german in varsta de 20 de ani ar putea sa ii ajute in acest sens, caci este imun la ricina. Ricina a fost…

- ”Așteapta-te la ce e mai bun; transforma problemele in oportunitați; nu te mulțumi cu starea actuala. Concentreaza-te asupra locului in care vrei sa ajungi, nu asupra starii din care pleci. Și, cel mai important, alege sa fii fericit știind ca aceasta este o atitudine, un obicei care se dobandește…

- In zi de duminica ne-a parasit inca un an, anul 2017. Cu bune, cu rele, s-a dus. A lasat amintiri dar, cu siguranța, a lasat și rani. Timpul fuge. E mai grabit ca niciodata. Simți nevoia sa-l somezi sa stea. Macar o clipa sa se opreasca din nebuna-i goana in care ne cara fara sa […]

- Consecințele fumatului sunt scrise pe fiecare pachet de țigari și mulți fumatori care nu sunt inca gata sa se lase complet, cauta alternative mai sanatoase, insa nici acestea nu sunt 100% bune de folosit. Iata care au fost rezultatele celor mai noi cercetari cu prvire la diversele tipuri de substanțe…