- ♦ Nimeni in Parlament nu stie de soarta bugetului pe 2019, intr-o vreme in care el ar fi trebuit sa fi de mult in dezbatere parlamentara pentru a putea intra in vigoare in prima zi a anului viitor.

- Cu ninsorile din aceste zile, am intrat deja in spiritul sarbatorilor și copiii sunt, cu siguranța, nerabdatori sa afle cat dureaza vacanța de iarna 2018. Iata care este structura anului școlar 2018 – 2019. Cu toții am visat in copilarie la zilele de Craciun , cand stateam acasa și singura preocupare…

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- Ministerul german de Finante a negat informatiile publicate in Sueddeutsche Zeitung conform carora guvernul federal ar planui sa le ofere landurilor si comunitatilor locale mai mult de 15 miliarde de euro pentru finantarea integrarii refugiatilor, informeaza marti dpa. "Informatiile din…

- „Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios…

- Consilierii județeni suceveni au acceptat in unanimitate ca Delia Croitoru sa reprezinte Ministerul de Finanțe in Consiliul de Administrație al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. La Minister, Delia Croitoru este consilier superior in cadrul Direcției Generale Management al Domeniilor Reglementate…