Ce se anunta despre vremea din Capitala, in week-end Se anunta un sfarsit de saptamana demn de mijlocul lunii iunie, in Capitala. Mai exact, conform ANM, care a transmis, sambata, o prognoza special realizata pentru Bucuresti, de sambata dimineata si pana duminica seara la ora 23, locuitorii Capitalei vor resimti din plin caldura verii. Meteorologii spun ca la “orele amiezii disconfortul termic va fi […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

