Ce scrie presa internaţională despre cazul Kovesi Le Monde Publicația franceza Le Monde, țara din care provine contracandidatul Laurei Kovesi pentru șefia Parchetului European, scrie: „Vizand-o pe Laura Codruța Kovesi, puterea din Romania ataca un simbol". Publicația menționeaza ca inainte de inculparea sa contestata fosta șefa a DNA era intr-o buna poziție de a deveni șef al noului parchet european. Pana de curand favorita sa devina primul conducator al noului parchet european, romanca Laura Codruța Kovesi este acum intr-o poziție dificila. Atacata de propriul guvern, procuroarea, foarte populara in Romania pentru lupta sa neabatuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

