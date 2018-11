Ce scrie pe biletul de „la revedere” lăsat de FMI pentru guvernul de la București Sanatatea sistemului financiar s-a imbunatațit, dar trebuie menținuta tendința de intarire a politicii monetare, a declarat reprezentantul FMI la finalul misiunii. Ceea ce inseamna ca, de fapt, recomanda un proces de creștere in continuare a dobanzii-cheie. Desigur, cu o experiența de aproape trei decenii de negocieri cu FMI, guvernatorul Isarescu știe foarte bine cum sa impace și capra și varza. Adica, și FMI, care vorbește despre creșterea dobanzilor, și guvernul care insista pentru menținerea lor la un nivel cat mai jos. Soluția gasita pana acum de BNR a fost aruncarea unor sume mari de bani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

