Ce… scria pe rochia de mireasă a Andreei Bălan Andreea Balan și George Burcea au petrecut aseara cu aproximativ 200 de invitați. Vedeta și soțul ei s-au casatorit religios și au botezat-o pe micuța Clara. Andreea a vorbit pentru Unica.ro despre ce scria pe rochia ei de mireasa și ce semnificații aveau broderiile de pe una dintre cele trei rochii de mireasa pe care le-a etalat in cadrul dublului eveniment. Vezi clipul video! „Rochia mea este ca un norișor, o ador. 500 metri de tul, 3 metri de trena și s-a brodat manual zile in șir. Sunt scrise versurile pieselor mele și zilele de naștere ale fetițelor. Numele fetițelor, numele noastre și data… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

