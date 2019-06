Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a fost intrebat daca regreta ca nu mai este in PNL in contextul in care ALDE nu a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare 2019. ''Nu eu am plecat din PNL, va aduc aminte ca Ludovic Orban m-a exclus din PNL, motivul fiind cunoscutele Legi anti-camatarie. Atunci am…

- Senatorul a precizat ca in aceasta seara va face un anunț in direct pe pagina lui personala de Facebook. Redam integral mesajul postat de Daniel Zamfir: „Oameni buni, diseara la 21, facem un live? Chiar vreau sa " rupem pisica"! Vreau sa va spun pe ce drum voi merge! #faraabuzuri#vremdreptate”,…

- PNL va veni cu un Guvern de maximum 15 ministere, a anunțat, luni, președintele PNL, Ludovic Orban. El a afirmat ca sistemul administrativ guvernamental actual este ineficient, potrivit Mediafax. „Nu putem guverna, ca liberali, cu 28 de ministri, cu 100 si aproape 60 de agentii, oficii, autoritati,…

- ”Ludovicu se tine de cuvant. Depune plangere penala impotriva ministrului de externe. Liberali din toata țara, uniți-va. P.S. Bietul Ludovic nu ințelege nimic din ce i se intampla. E in varianta loose-loose. Daca iese bine, e datorita lui #domnurares, iar daca iese prost, e din vina lui...…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea a publicat un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook in care critica dur prestatia si actiunile lui Ludovic Orban, presedintele PNL. "Orban, acest lider marunt, a trasformat PNL in preș pentru statul paralel. Tot ce zice sistemul, Orban pune in aplicare. Daca sistemul…

- PSD a postat un mesaj pe contul oficial de Facebook prin care acuza PNL și pe Ludovic Orban ca urmaresc taierea salariilor. In replica, Ludovic Orban arata ca PSD duce o campanie ”furibunda de minciuni impotriva PNL”.Citește și: Calin Popescu Tariceanu vrea dezbateri in Romania pentru…

- ​Traian Basescu a declarat ca PSD-ALDE duce de peste doi ani un razboi pentru a pune sub control politic justiția, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu dorind salvarea selectiva a propriei clientele de partid. El a precizat ca nu mai e mult pâna coaliția va „reuși” activarea Articolului…

- Bucurie mare in tabara ALDE, dupa ce judecatorii l-au achitat definitiv pe Calin Popescu Tariceanu in procesul in care a fost judecat pentru acuzatia de marturie mincinoasa. Senatorul ALDE Daniel Zamfir a scris pe Facebook ca, deși a fost etichetat de președintele Klaus Iohannis drept ”penal”, ”Tariceanu…