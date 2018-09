Ce schimbare trebuie să facă Dragnea în PSD. Popa: Discuție tranșantă "O discutie sincera si transanta, cu cartile pe masa, cu nemultumiri de o parte si de alta trebuie sa aiba loc. Nimeni nu a fost niciodata impotriva si nimeni nu a negat ca o discutie trebuie sa aiba loc, dar nu in felul acesta, aruncand pe piata tot felul de lucruri. S-a ajuns in momente in care ne uitam la declaratii si ne intrebam daca este o emisiune de can can sau o dezbatere intr-un partid care asigura Guvernarea. Poate ca sunt lucruri care ar trebui imbunantite din perspectiva comunicarii", a declarat Razvan Popa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Toata lumea ramane in Partidul Social Democrat, susținem tot ce spunea doamna primar, așa ca nu e nicio problema. Problema este de management al partidului la aceasta ora. Este singura discuție pe care speram sa o lamurim astazi. Nu este vorba despre aritmetica, toata lumea face aritmetica.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la rațiune și unitate in Partidul Social Democrat intr-o postare pe Facebook inainte de Comitetul Executiv de astazi.HARTA voturilor care vor decide soarta lui Dragnea: Situatia cu 12 ore inainte de CEx Acesta spune…

- ”Doamnelor și domnilor, Ultimele evenimente din PSD arata fara doar și poate ca acest partid trece printr-o criza interna majora care il face sa nu mai fie compatibil cu guvernarea. De altfel, este clar ca in timpul cel mai scurt un numar mare de parlamentari se vor alatura liderilor organizațiilor…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, la Craiova, ca ceea ce spune acum Gabriela Firea despre PSD el a spus de un an si jumatate, iar ulterior au mai spus si altii aceleasi lucruri si vor urma mai urma si alti lideri. "Eu spun de un an si jumatate niste lucruri. Dupa aceea le-a spus…

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la controversele despre ordinul de intervenție dat jandarmilor la protestul din 10 august, ca este necesar ca acuzațiile sa se bazeze pe probe concrete. Referitor la inregistrarea in care un cetațean ii cere prefectului Capitalei sa spuna ca ministrul…

- SAGETATOR Sagetatorul pune pret pe loialitate. El este foarte deschis si se bucura de schimbare, dar nu si in cazul in care se produce o schimbare in caracterul sau atitudinea unei persoane dragi. Cand nu mai e nimic de oferit, Sagetatorul va avea intotdeauna loialitatea sa pe care…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca discursul președintelui Klaus Iohannis din ultima perioada este centrat exclusiv pe teme de justiție, lucru care risca sa ii aduca prejudicii de imagine șefului statului.„E foarte interesant ce politica proasta a adoptat Klaus Iohannis. De un an și ceva,…

- "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest subiect, iar raspunsul meu e foarte clar, l-am spus si domnului Dragnea, nu am nimic de ascuns, nu facem politica in secret. Prin urmare, voi sustine o decizie a coalitie care urmeaza sa demareze un proces de suspendare, o procedura de suspendare.…